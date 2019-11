Bekijk hier hoe doelman Red Flames wel erg pijnlijk blundert op vrije trap Redactie

08 november 2019

19u08

Bron: VTM NIEUWS 0

De Red Flames lonken naar een 9 op 9 in hun EK-kwalificatiegroep. Na zeges thuis tegen Kroatië en in Roemenië startten ze ook Kroatië prima met 0-2 op het halfuur na goals van Wullaert, op penalty, en De Caigny. Maar na een onwaarschijnlijke blunder van Evrard vonden de Kroatische vrouwen even voor de pauze de aansluiting, zodat de volle buit nog niet binnen is voor België.

15': 0-1 Wullaert

26' De Caigny tegen deklat

31': 0-2 Philtjens

40': 1-2 Lubina na flater Evrard