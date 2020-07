Bekerfinalisten roepen supporters op om thuis te blijven en hun ploeg op creatieve manier te steunen Redactie

30 juli 2020

12u01 1 Croky cup Club Brugge en Antwerp hebben beiden een filmpje gelanceerd waarin ze de fans aansporen om zeker niet naar het stadion te komen voor, tijdens of na de bekerfinale. De finalisten roepen hun supporters op om de clubs op een alternatieve manier te steunen, vanuit hun kot.

Blauw-zwart vraagt aan de fans om hun vlag of spandoek naar de clubshop te brengen. De spelers zullen die dan in het stadion leggen, zodat de aanhang op een bepaalde manier toch aanwezig is op de Heizel.

De Great Old moedigt de supporters dan weer aan om heel Antwerpen rood en wit te kleuren door vlaggen buiten te hangen.



RAFC doet een warme oproep om alle Rood-Witte sjaals en vlaggen buiten te hangen! 🚩🧣



Deel jouw foto met de hashtag #OneRedFamily, en laat ons samen Antwerpen én ver daarbuiten Rood-Wit kleuren! 🔴⚪



Lees meer 👉 https://t.co/f4SLiOvnJe



#OneRedFamily #RAFC #COYR pic.twitter.com/a94dH7MV5H Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

