Bekerfinale zonder fans: Club-Antwerp wordt sowieso achter gesloten deuren afgewerkt TTV/NVK/NP/FDZ/MVS

25 juni 2020

04u00 3 Belgisch voetbal Dan toch voetbal met publiek deze zomer! De ­Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren vanaf 1 augustus minstens 800 supporters bij sportmanifestaties toe te laten. Mét de mogelijkheid tot uitzonderingen voor voetbalstadions – een maatregel waar de clubs volop gebruik van willen maken. Voor de bekerfinale gaat die vlieger niet op, die wordt sowieso achter gesloten deuren afgewerkt.

Bomvolle stadions zijn sowieso uitgesloten, toch is er eindelijk perspectief voor voetbal met supporters bij de heropstart van onze competitie in augustus. Vanaf dan mogen sportevenementen in openlucht maximaal 800 fans ontvangen, tenzij de infrastructuur voldoet om – in geval van een goed onderbouwd dossier – méér supporters toe te laten. Eerder pleitte Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) voor 2.000 fans, gisteren zette de Veiligheidsraad de deur op een kier voor meer. Zowel de (meeste) clubs als de overkoepelende Pro League willen vanzelfsprekend gebruik maken van die uitzonderingsmaatregel. De voorbije weken kregen alle profploegen de opdracht om hun eigen maximale capaciteit te berekenen, waarbij de veiligheidsvoorschriften in acht moeten worden genomen: anderhalve meter afstand, een circulatieplan, voldoende toegangspoorten en sanitaire voorzieningen. Zo trok AA Gent met de meetlat doorheen het stadion – de Buffalo’s menen 5.000 fans te kunnen verwelkomen. Genk denkt aan 3.000 supporters, terwijl Oostende uitkwam op 1.500 fans. Club Brugge wil dan weer zo véél mogelijk fans ontvangen, weliswaar op een verantwoorde manier. Hetzelfde geldt voor Antwerp, Standard moet de oefening nog maken. Anderlecht wil enkel de poorten van het stadion openen als dat de moeite loont – voor ten minste een vijfduizendtal fans. Zoniet houdt paars-wit liever alles dicht.

Wat de bekerfinale betreft, blijft alles volgens onze informatie sowieso onveranderd. Club Brugge, Antwerp, de KBVB en Stad Brussel kwamen eerder overeen om die op 1 augustus achter gesloten deuren af te werken en dat zal ook zo zijn. De nieuwe maatregel van de Veiligheidsraad kan daar in principe verandering in brengen, maar dat zal niet zo zijn.

Anders dan Memorial

“800 mensen in een stadion, da’s natuurlijk niet veel”, vertelde CEO Peter Bossaert eerder op de dag. “In het Koning Boudewijnstadion zie je die amper zitten. We zullen samen met alle betrokken partijen zien wat mogelijk en wenselijk is.” Maar enkele uren later bleek dus dat alles bij het oude blijft – en dat op bestuurs­leden, bondsmensen en pers na niemand zal toegelaten worden tijdens de finale. Het vijandige karakter en de timing van die wedstrijd staan in schril contrast met de Memorial Van Damme (4 september), die 10.000 fans hoopt te ontvangen, en de interland van onze Rode Duivels tegen IJsland (8 september) – beide eveneens in het Koning Boudewijnstadion.

Wat de competitiestart en de 1B-finale op 2 augustus betreft, wil een gezamenlijke werkgroep van de KBVB, Pro League, profclubs (Anderlecht, AA Gent, RC Genk, Club, STVV en OHL) en politiediensten zo snel mogelijk met een protocol en zo volledig mogelijk dossier richting de overheid stappen. “We zijn optimistisch”, aldus Stijn Van Bever van de Pro League. “Elk stadion is anders, en dus moeten de clubs de veiligheidsrisico’s samen met de lokale overheden inschatten. De controle van de flows – wie binnen en buiten gaat bijvoorbeeld.” Nog belangrijk: het aantal toegangspoorten en de ruimte tussen de zitjes en de verschillende rijen.

Lees ook: Virton-Beerschot wordt eerste profmatch sinds coronacrisis: match in 1B wordt herspeeld op 26 juli