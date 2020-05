Bekerfinale als testcase voor wedstrijden achter gesloten deuren? “Zelfs voor match zonder publiek veel politie nodig” KDZ

07 mei 2020

18u22 1 Belgisch voetbal Tot 31 juli zijn alle competitiewedstrijden verboden in ons land. Maar de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp op 1 of 2 augustus zou wel kunnen dienen als ‘testcase’ voor voetbalwedstrijden achter gesloten deuren.

Die wedstrijd zou zoals gepland doorgaan in het Koning Boudewijnstadion. Tot op heden is er in elk geval nog geen contact geweest tussen de KBVB en de stad Brussel. “Wij verwachten wel dat die vraag er snel zal komen”, klinkt het op het kabinet van de Brusselse Schepen van Sport, Benoit Hellings (Ecolo). “Op 15 mei staat er een nieuwe algemene vergadering van de Pro League op het programma, nadien zullen wij met alle partijen aan tafel gaan. Al zijn we ook volledig afhankelijk van de verdere beslissingen van de nationale veiligheidsraad. Zelfs voor een wedstrijd zonder publiek zullen er een flink aantal ordehandhavers moeten ingezet worden om erop toe te zien dat er geen publiekelijke bijeenkomsten van supporters zijn.”