Zulte Waregem niet langer zwart beest van Club: "En dat speelt in hun hoofden"

06u00 0 Photo News Beker van België De tijd dat Club Brugge met een bang hartje naar de Gaverbeek afreisde, ligt al even achter ons. Dat Zulte Waregem slechts twee puntjes puurde uit de laatste negen onderlinge ontmoetingen, maakt dat Essevee niet langer het zwarte beest is van blauw-zwart: “En daar moet Zulte Waregem iets aan proberen veranderen”, beseft ex-speler Vital Borkelmans.

22 augustus 2015. Sinds de 2-0-zege van Zulte Waregem tegen Club in eigen huis konden de Zuid-West-Vlamingen nooit meer winnen van blauw-zwart. Twee keer speelde Essevee thuis gelijk, zeven keer gingen de Waregemnaars onderuit. De tot voor kort gevreesde tegenstander in de doorgaans beladen West-Vlaamse derby doet het tegenwoordig niet beter dan pakweg STVV of Waasland-Beveren tegen Club, en dat plaatst de bekermatch van donderdag in een ander perspectief: “Met Club was het daar vroeger al altijd lastig”, herinnert Vital Borkelmans zich van zijn periode bij blauw-zwart tussen 1989 en 2000. “Ik heb zelf drie jaar in Waregem gespeeld (1986-1989, red.) en weet als geen ander hoe die derby leeft. Recent heeft dit duel een andere wending genomen en dat speelt wel in de hoofden van de spelers van Zulte-Waregem. Het is aan hen om daar iets aan te doen en die thuisreputatie tegen Club in ere te herstellen. Ze moeten de voorbije duels, waarin ze nauwelijks iets geraapt hebben, achter zich laten. Opnieuw geloven dat het mogelijk is, want het is vroeger zo vaak gelukt. Het heeft ook wat met geluk en pech te maken. De match van zondag is daar het beste voorbeeld van: Zulte Waregem kwam twee keer op voorsprong en bleef toch zonder punten achter”.

De laatste keer dat Zulte Waregem en Club Brugge elkaar hebben ontmoet in bekerverband was in de zestiende finales in 2005. Toen trok Essevee aan het langste eind (2-1) en won het team van Francky Dury later dat seizoen ook de beker tegen Moeskroen. Borkelmans heeft zijn twijfels of Dury en de zijnen die stunt vanavond kunnen herhalen: “Essevee zit de laatste maanden in een moeilijke periode. Niet alleen in de competitie, want ook in Europa krijgen ze elke keer klop. Soms is het goed, soms is het slecht, veelal incasseren ze ook ongelukkige goals. Als je in zo’n jaar zit, moet je dat aanvaarden en op zoek gaan naar positieve dingen. Dit is wat dat betreft een unieke gelegenheid. Zulte Waregem draait meestal lang mee in de beker en kan nu ook op zoek gaan naar een opflakkering. Dit kan hun seizoen goedmaken. Club zit anderzijds in een goeie flow en wil op twee fronten doorgaan tot het einde. Ik verwacht een ontzettend boeiende match”.

