Zo groot was de Genkse ontgoocheling na de pijnlijke bekerexit op de Bosuil

04 december 2019

Bron: VTM NIEUWS

Neen, de Cup zal Genk niet winnen dit seizoen. Het was nochtans de kortste weg richting Europa voor de uittredende landskampioen, momenteel even verwijderd van een plaats in play-off 1 nadat de trainerswissel Mazzu/Wolf niet meteen effect heeft op korte termijn. Zeker niet wat de resultaten betreft, want de Genkies maakten er gisteravond een erg aangenaam en vooral spannend kijkstuk van. Pas na penalty’s sneuvelden ze in de achtste finales. De ontgoocheling was dan ook groot meteen na de match bij Genk en vooral bij de Colombiaanse verdediger Lucumi.