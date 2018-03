Yannick Ferrera kijkt uit naar bekerfinale: "Carcela is de beste wintertransfer in België" Mathieu Goedefroy

17 maart 2018

Vanavond is het zover: dan nemen Racing Genk en Standard het tegen mekaar op in de langverwachte bekerfinale. Nadat de laatste dagen Faris Haroun, Karel Geraerts en Marvin Ogunjimi al speciaal voor ons vooruitblikten naar de finale, sluiten we vandaag onze reeks af met niemand minder dan Yannick Ferrera. Hij won twee jaar geleden de Croky Cup met Standard, en ziet zijn ex-club straks sterke troeven uitspelen. "Vooral met Carcela, hij is de beste wintertransfer in België."