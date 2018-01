Weggestuurde De Boeck: "Al die assistenten die in oortje ref roepen, dat zorgt voor extra verwarring" Redactie

31 januari 2018

00u19

Bron: Belga 0 Beker van België KV Kortrijk heeft na een 3-2-zege tegen Racing Genk de beste papieren om zich te plaatsen voor de finale van de Beker van België. "Het was een verdiende zege, maar we zijn er nog lang niet", reageerde coach Glen De Boeck.

"Ik heb echt genoten van wat mijn ploeg op de mat gebracht heeft", verklaarde De Boeck. "Het was het soort voetbal waar je als trainer van droomt. Ik heb dit jaar nog niet veel ploegen in België zien voetballen zoals wij dat in de eerste helft gedaan hebben. We hebben verdiend de zege gepakt, maar ik vind 3-2 een slecht resultaat als je de krachtverhoudingen bekijkt. Zeker het gelijkspel aan de rust weerspiegelde niet het spelverloop."

Kortrijk heeft volgende dinsdag in Limburg genoeg aan een draw om zich te plaatsen voor de finale. "Maar we gaan zeker niet op een gelijkspel speculeren", beloofde De Boeck. "Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd op Genk, want 3-2 is een gevaarlijke uitslag. We gaan proberen om op dezelfde manier te voetballen als we vanavond gedaan hebben."

Ref Wim Smet stuurde een mopperende De Boeck in de tweede helft naar de tribunes. "Scheidsrechterlijke beslissingen irriteren me al weken", verduidelijkte de coach. "Kleine dingen, maar na verloop van tijd zorgt dat voor frustraties. Als je die dan ventileert, word je weggestuurd. Ik vind trouwens dat men de ref op het veld meer zijn werk moet laten doen. Al die assistenten die in zijn oortje roepen, zorgen soms voor extra verwarring."