Wéér een zeer nipt geval: kopte Vormer de bal over de lijn of niet? TLB

05 februari 2020

21u46 0

Opvallend: ook vanavond was er twijfel of een bal van Club Brugge over de doellijn ging. Diatta zette zich door op rechts en bracht de bal voor naar Vormer. De Nederlander kopte de bal voorbij Bossut, maar Walsh hielp zijn doelman nog op de lijn. Een fase die deed denken aan hét moment uit Club-Antwerp: de goal van Hans Vanaken. Al besloot de wedstrijdleiding nu om de treffer niet toe te kennen.

Essevee-rechtsachter Davy de fauw wist zeker dat dat de juiste beslissing was, zo zei hij voor de microfoon van Sporza. Ruud Vormer was geneigd om zijn boezemvriend daarin te volgen. “Als hij dat zegt, dan geloof ik hem. Maar helemaal zeker ben ik er niet van.” De voorstanders van doellijntechnologie hebben er alleszins een argument bij.