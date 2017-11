Wederoptredende Butelle mag blijven Tomas Taecke

Een zware beproeving werd het dan wel niet, toch mag Ludovic Butelle tevreden terugblikken op zijn rentree. De doelman was kansloos bij de twee tegengoals, maar deed verder wel het nodige. Tot zondag in Eupen, Ludo.

Daar stond ie dan, Ludovic Butelle. Luid toegezongen door de meegereisde fans, nog steeds met de nummer 1 op zijn rug. Zeven maanden na zijn laatste match - ook al tegen Zulte Waregem - vierde de 34-jarige Fransman tegen alle verwachtingen bij de start van het seizoen in zijn rentree bij Club Brugge. 'Our number 1 Ludo is back. Winners never give up', stond onderaan het bezoekersvak te lezen. Door een acuut keepersprobleem - de opeenstapeling van blunders van Horvath en Hubert - nam de Fransman als vanouds zijn plaats terug in onder de lat. Een plaats die hij op 1 mei verloor na ook zijn zoveelste mistasten in de play-offs.

Terug van weggeweest vierde Butelle zijn seizoensdebuut niet onder de beste omstandigheden. De zompige mat in het Regenboogstadion was niet ideaal voor een doelman, en ook moest Butelle in het openingshalfuur al helemaal niets doen. Geen opwarmertjes, geen makkelijk 'plukwerk' om in de wedstrijd te komen. Bij een eerste interventie dreigde het zowaar fout te gaan. Op het halfuur zwiepte Hamalainen de bal hoog voor doel. Butelle kwam te laat tussen, maar gelukkig zonder erg. Van doelpogingen was er verder geen sprake voor de rust.

De tweede helft begon beter voor Butelle, die meteen goed tussen kwam op een flankvoorzet. De in 2016 tot beste doelman uitgeroepen keeper was bij de pinken, maar beleefde één van zijn meest rustige avonden in zijn carrière. Voorbij het uur had Essevee de doelman nog niet één keer onder vuur genomen. Niets aan de hand leek het, totdat Cools plots binnen de grote rechthoek handspel beging. Strafschop voor Zulte Waregem, Butelle oog in oog met ex-ploegmaat De fauw. De aanvoerder van Essevee kende geen genade - bij de eerste trap tussen de palen was Butelle meteen ook kansloos. 'Merde', zag je hem denken, maar het ergste moest nog komen. Een kwartier voor inrukken mocht de vrijstaande Leya Iseka de bal zomaar buiten het bereik van Butelle in de verste benedenhoek deponeren. Butelle een tweede keer geklopt, Club in vieze papieren. Dennis zorgde voor de gelijkmaker en in de absolute slotfase kon Butelle, die de doorgebroken Cordaro al glijdend net voor was, eindelijk belangrijk zijn.

Geen 90 maar meteen 120 minuten dus voor Butelle, al hoefde hij in de verlengingen al even weinig op te knappen als daarvoor. Club won uiteindelijk dankzij de tweede van Dennis, Butelle heeft zijn eerste test, ondanks wat gebibber in de tweede verlenging, doorstaan. Blauw-zwart kan zijn keepersprobleem even vergeten. Met dank aan de nummer 1, die voorlopig opnieuw de nummer 1 is.

