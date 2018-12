Wat tegen Club lukte, lukt niet tegen Eupen: geen nieuwe stunt voor Deinze in achtste finales Croky Cup LUVM

05 december 2018

22u10 0 Deinze DEI DEI 1 einde 3 EUP EUP KAS Eupen

De eliminatie van Club Brugge staat voor eeuwig in de annalen, maar een nieuwe bekerstunt kwamer gisteren niet in Deinze. Daarvoor moesten de oranjehemden van Regi Van Acker de schuld bij zichzelf zoeken. Een kwartier gaven ze niet thuis, maar dat was helaas het eerste kwartier. Genoeg voor het veredelde B-team van Claude Makelele om 0-2 uit te lopen. Op corners van Danijel Milicevic liet de Deinse defensie in de tweede zone al te makkelijk een mannetje vrij. Bushiri kon een doorkoppen van Laurent intikken, Mulumba nam de hoekschop zelfs meteen raak op de slof.

Uitgeteld was de thuisploeg daarmee niet, want na een snelle aansluitingstreffer van Mertens dicteerde de nummer twee uit Eerste Amateur zelfs een halfuur de wet. Zonder evenwel gevaarlijk te kunnen worden. Maar net als de eerste helft begon Deinze slapend aan het tweede bedrijf. Eupen profiteerde ervan om weer toe te slaan. Boone verwerkte een poging van Laurent in eigen netten en leek zijn ploeg daarmee helemaal uit te tellen, maar een tweede gele kaart voor Mulumba zorgde er voor dat het toch een wedstrijd bleef. Tegen tien Oostkantonners koos Deinze voor een verwoed offensief. Maar zelfs voor een open doel lukte scoren niet meer.

