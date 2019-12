Wat een ontknoping! Kortrijk dankzij treffer van Kagelmacher in minuut 88 naar halve finales Croky Cup Redactie

18 december 2019

21u51 2 Union USG USG 0 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. De West-Vlamingen hadden in de kwartfinales geen overschot tegen Union Sint-Gillis, de laatste overgebleven 1B-ploeg, en dankten de kwalificatie aan een laat doelpunt van Gary Kagelmacher om een 0-1-zege te boeken in het Dudenpark. De Brusselaars grijpen zonaast hun tweede halve finale op rij.

KVK is zo de tweede halvefinalist in de Croky Cup, na de buren uit Waregem. Zulte Waregem plaatste zich dinsdag ten koste van Charleroi. Het werd 2-0 aan de Gaverbeek na doelpunten van Saido Berahino en Cyle Larin. Bij Essevee hopen ze stiekem op een herhaling van het scenario van 2017. Toen mochten de mannen van Francky Dury de Beker mee naar huis nemen na winst in de finale tegen KV Oostende.