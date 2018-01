Wat een demonstratie! Club veegt Charleroi van de mat en mag naar halve finale Croky Cup (5-1)

Club Brugge heeft voor het eerst kunnen winnen tegen Charleroi in de Beker van België. En de manier waarop mocht écht wel gezien worden. Blauw-zwart demonstreerde en stuurde de Carolo's uiteindelijk met een stevige 5-1-nederlaag terug naar 'Le Pays Noir'. In de halve finale wacht Standard.



De vraag was of Club zou kunnen voortgaan op het elan van 2017. Het antwoord was er al na enkele minuten: ja. Club was hongerig, speelde keurig voetbal en werd aangejaagd door Vormer en Clasie. De Nederlandse tandem was alomtegenwoordig en blonk vooral uit in de passing. Vanaken kon zich daardoor naar hartenlust uitleven op aanvallend vlak en dat resulteerde na elf minuten in de 1-0, zij het met een tikkeltje gelukje.



De toch talrijk opgekomen fans op Jan Breydel werden 45 minuten lang verwend. Na 22 minuten buffelde Mechele een voorzet van Vormer in doel en blauw-zwart leek op dat moment al in de halve finale te zitten. Amper twee minuten later zorgde N'Ganga met een heerlijke streep voor wat twijfel in de blauw-zwarte rangen -vooral Hubert ging alweer niet vrijuit-, maar die was van korte duur. Met zijn tweede van de avond -een exacte kopie van de eerste- zorgde Mechele net voorbij het halfuur opnieuw voor een dubbele buffer en Wesley diepte meteen daarna nog uit: 4-1. De Brugse fans kirden van de pret.



En dat mochten ze ook na de pauze doen, wat veel gas nam Club niet terug. Limbombe en Wesley waren dicht bij de 5-1, maar het was uiteindelijk Vanaken die de vijfde Brugse treffer voor zijn rekening nam. In twee tijden én met de hulp van Christof Dierick -de ref op de achterlijn- maakte de Limburger het feest er nog wat groter op. Door meerdere wissels langs beide kanten verdween het tempo daarna uit de partij, goals kregen de fans niet meer te zien. Maar dat maakte de sfeer er niet minder op. Standard maakt de borst maar beter al nat.