Waar zijn de Rouches die in 2016 de beker wonnen nu? DPB

16 maart 2018

19u51 0 Beker van België Twee jaar na de laatste bekerzege staat Standard opnieuw in de finale. De Rouches klopten in 2016 Club Brugge, maar waar hangen de bekerwinnaars van toen nu uit?

Basiself:

Doelman Víctor Valdés, ex-Barcelona, liet geen onuitwisbare indruk bij Standard, maar won wel de beker. Na een half jaartje in Luik trok hij naar het Engelse Middlesbrough, waar hij afgelopen zomer degradeerde en zijn carrière beëndigde.

Collins Fai is één van de twee overblijvers die in 2016 in de basis stond. De 25-jarige Kameroener weet hoe hij finales moet winnen, want ook de Afrika Cup staat op zijn palmares.

Centrale verdediger Alexander Scholz verliet Standard op de laatste dag van de wintermercato en trok voor goed 1,5 miljoen euro naar Club Brugge.

Milos Kosanovic speelt dit jaar op huurbasis voor het Turkse Göztepe, dat ook een aankoopoptie heeft op de 27-jarige Serviër.

Linksachter Darwin Andrade voetbalt weer in zijn geboorteland Colombia bij Deportivo Cali.

Jean-Luc Dompé maakte het eerste doelpunt in de finale van 2016, maar kon zich nooit doorzetten bij Standard. Na een uitleenbeurt bij Eupen, stalden de Rouches hem dit jaar bij het Franse Amiens.

Huurling Giannis Maniatis keerde na de bekerwinst terug naar Olympiakos. Dit seizoen komt hij uit voor het Turkse Alanyaspor.

Adrien Trebel was in 2016 nog de patron op het middenveld bij Standard, maar vertrok in januari 2017 naar Anderlecht. Standard schakelde paars-wit en Trebel uit op weg naar de finale.

Mathieu Dossevi wordt dit seizoen uitgeleend aan het Franse Metz, dat ook een aankoopoptie heeft. De 30-jarige flankspeler was er al goed voor één doelpunt en zeven assists.

Junior Edmilson, de tweede overblijver, won in zijn eerste maanden bij Standard meteen de beker. Intussen scoorde de Braziliaanse Belg 15 keer in 79 matchen voor de Rouches.

Ivan Santini speelde maar een goed jaar in Luik en werd na 15 goals in 38 matchen verkocht aan het Franse Caen voor 2,6 miljoen euro.

Invallers:

Renaud Emond was in 2016 nog invaller, maar zaterdag zal hij het volle gewicht van de Standard-aanval moeten dragen. In de beker scoorde hij dit seizoen al 5 keer.

Dino Arslanagic verliet Standard vorig seizoen na meer dan 5 jaar voor Moeskroen. Intussen verdedigt hij nog altijd de rood-witte kleuren, maar wel die van Antwerp.

Jonathan Legear mocht als invaller nog een paar seconden meegenieten van de overwinning in 2016. Nu voetbalt hij voor STVV.

Bankzitters:

Reginal Goreux kwam twee jaar geleden niet van de bank en dat zal zaterdag wellicht evenmin het geval zijn. De rechtsachter kwam enkel dit seizoen maar één keer in actie.

Doelman Guillaume Hubert maakte deze zomer de overstap naar Club Brugge, maar raakt ook daar amper van de bank.

Spits Benjamin Tetteh kon nog niet overtuigen bij Standard en speelt voor het tweede seizoen op rij in Tsjechië op huurbasis, nu bij Bohemians 1905.

Farouk Miya ligt nog steeds onder contract in Luik, maar wordt uitgeleend aan FC Sebail in Azerbeidjan.