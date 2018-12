Vrancken bezocht Kortrijkse spelers, Vanderhaeghe: “KVM is eersteklasser”



Eddy Soetaert

19 december 2018

07u25 0 Beker van België Wouter Vrancken ‘scoutte’ zaterdag tegenstander KV Kortrijk tijdens zijn thuiswedstrijd tegen Club Brugge en ging na afloop de Kortrijkse spelersgroep groeten in hun spelershome. Hij kent er uiteraard de weg want tot 21 augustus was hij er de T2 van Glen De Boeck.

De Kortrijkse clubleiders zagen veel in de Limburger. Het was een publiek geheim dat Vrancken een ideale kandidaat-T1 was voor het geval de hoofdcoach zou worden ontslagen. Hij kon er dus met andere woorden allicht T1 zijn geworden na het ontslag van De Boeck vorige maand. Het betekent dat de ex-KVK’er elke tegenstander van vanavond in detail kent.

Voor Yves Vanderhaeghe houden die van Mechelen ook geen geheim in: “Ik zag ze drie keer aan het werk. Het is een ploeg die gewoon mee zou doen in eerste klasse”, zegt hij. “Ze hebben ook haast allemaal al in de hoogste reeks gespeeld.”

Vanderhaeghe zal enkele rotaties uitvoeren in zijn opstelling “maar dat zal de ploeg niet verzwakken”, weet hij. “Ik bracht de voorbije weken al regelmatig een paar andere jongens in en iedereen haalt zijn niveau.” Kumordzi traint weer maar blijft nog aan de kant. Met de trip naar STVV in het achterhoofd kan het dat Kaminski, De Sart, Avenatti en D’Haene even rust krijgen maar de coach liet niet in zijn kaarten kijken: hij trainde - ook op strafschoppen - achter gesloten deuren.