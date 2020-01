Vormer zag 2-1 afgekeurd worden: “Als de VAR zegt dat het buitenspel is, dan is dat zo. Denk ik” Redactie

22 januari 2020

23u15

Bron: Sporza 0 Beker van België Hij had de matchwinnaar kunnen zijn, Ruud Vormer. Maar de aanvoerder van Club Brugge zag zijn 2-1 afgekeurd worden na voorafgaand buitenspel van Percy Tau. “Als de VAR zegt dat het offside is, dan is dat zo. Jammer, maar buitenspel is buitenspel.”

‘t Werd een lastige partij voor de Brugse tandem op het middenveld. Francky Dury plakte een mannetje op zowel Ruud Vormer als Hans Vanaken en daardoor was de ruimte voor het duo beperkt. “Je weet dat zoiets kan”, aldus Vormer. “Het hoort erbij en tactisch was dat goed gedaan van hen. Ze speelden ook op buitenspel en we liepen ook veel offside, dus ook dat was goed gedaan.”

“Of we meer hadden moeten scoren? Zeker weten. Als onze laatste pass beter was geweest, dan hadden we hier veel meer kunnen scoren. We moeten gewoon rustig blijven, ik weet zeker dat we in Waregem kunnen scoren.” Diep in de tweede helft leek Vormer Club dan toch op 2-1 te zetten, maar zijn treffer werd afgekeurd. “Buitenspel is buitenspel, hé”, aldus Vormer. “Als de VAR zegt dat het buitenspel is, dan is dat zo. Denk ik.”

De gelijkmaker van Essevee kwam er na geblunder van Simon Mignolet. “Kan gebeuren. Mignolet heeft al genoeg reddingen voor ons verricht”, bleef Vormer rustig. “Mensen maken fouten. Iedereen doet het, ook Simon Mignolet. Iedereen dacht dat het 3-0 of 4-0 zou worden, maar nu blijkt opnieuw dat het allemaal niet zo makkelijk is. De terugmatch gaat zo tenminste nog ergens over. Ook leuk. Voetjes op de grond houden en gas blijven geven.”