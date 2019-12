Vormer blijft rustig : “We zijn er nog lang niet” - Vanaken: “De perfecte match gespeeld” Redactie

19 december 2019

22u57

Bron: Sporza 0 Beker van België Eindelijk nog eens een treffer voor Ruud Vormer. De aanvoerder van Club opende de score tegen Anderlecht en had zo een stevig aandeel in de kwalificatie van blauw-zwart voor de halve finales van de Croky Cup. “Anderlecht is voor Club toch altijd een lastige verplaatsing, dus ik ben heel blij met deze prestatie”, aldus Vormer.

“We hebben het gewoon heel goed gedaan vandaag”, opende Vormer voor de microfoon van Sporza. “Alles zat in onze prestatie. Veel diepgang ook, door in de rug van een verdediging te duiken kan je veel ploegen pijn doen. Dat hebben we vandaag ook gedaan. Maar we hadden wel sneller moeten scoren. Anderlecht is voor ons altijd een lastige match, dat weet iedereen. Daarom ben ik zeer tevreden over onze match.”

Vormer gaf ook aan dat hij al in de eerste helft het gevoel had dat het wel in orde zou komen voor Club. “Die gasten zitten echt in een dip, wij in een goeie flow. Maar we zijn er nog lang niet hoor, we moeten blijven doorgaan. De opeenvolging van wedstrijden is slopend, maar eigenlijk doe je het daar toch voor.”

Vanaken: “De perfecte match gespeeld”

Hans Vanaken kwam niet tot scoren tegen Anderlecht, maar dat deerde de Gouden Schoen niet. “Of we het ooit al zo makkelijk gehad hebben op Anderlecht? Achteraf bekeken niet, maar dat komt ook omdat we het zelf gewoon goed gedaan hebben”, aldus Vanaken. “Scherp starten was belangrijk en dat is ons ook gelukt. Gezien de omstandigheden hebben we de perfecte wedstrijd gespeeld. Enkel in het laatste kwartier van de eerste helft hebben we ze iets te veel laten komen. Want voetballen kunnen ze echt wel. Na de goals verdween het vertrouwen wat bij hen. We zijn wel nog op zoek gegaan naar de derde goal, maar die is er niet meer gekomen.”