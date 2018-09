Voorzitter KV Mechelen dolblij voor onze camera: "Getoond dat wij nog iets kunnen" Mathieu Goedefroy

26 september 2018

23u46 3

"We hebben de mensen getoond dat wij toch een beetje kunnen voetballen." Onnodig te zeggen dat KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans na de bekerstunt tegen Antwerp een bijzonder tevreden man was. Zo is de gemiste competitiestart in 1B toch enigszins weggespoeld, daar Achter de Kazerne, waar ze hopen op nog meer stuntzeges. "Want met het verdwijnen van Standard en Club Brugge in deze beker weet je natuurlijk nooit..."