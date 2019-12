Vincent Mannaert over Anderlecht-Brugge: “Zelfs in onze moeilijkste momenten hebben we nooit aan een open brief gedacht” DMM

19 december 2019

12u23

Bron: RTBF 2 Club Brugge Anderlecht-Club Brugge. Ook al lagen de waardeverhoudingen nooit verder uit elkaar, ‘t is nog altijd dé topper van het Belgische voetbal. Club-manager Vincent Mannaert liet aan de vooravond van het bekerduel in zijn kaarten kijken. “Zelfs in onze moeilijkste momenten hebben wij nooit aan een open brief gedacht”, zegt hij in de podcast van RTBF.

Het is wel wat. Club Brugge raast door het Belgische voetbal als nooit tevoren, dat terwijl Anderlecht nooit dieper viel dan nu. Net voor de kwartfinales in de Croky Cup is dát de realiteit. RTBF trok daarom met zijn podcast ‘Sur Le Gril’ naar Vincent Mannaert. De manager van Club Brugge mocht er zijn licht laten schijnen op de gebeurtenissen in het Belgische voetbal.

Daarbij uiteraard aandacht voor de neerwaartse spiraal bij eeuwige rivaal Anderlecht. “De crisis bij Anderlecht lijkt me dieper te gaan dan degene die wij 8 jaar geleden in Brugge hebben meegemaakt”, vertelt Mannaert. “Wij zijn nooit dieper gevallen dan een derde plaats.”

“Anderlecht wordt geleid door nieuwe mensen die hun eigen stempel willen drukken. Een nieuwe filosofie implementeren kost tijd. Maar het zijn ook de spelers die het moeten doen. In het voetbal begint alles bij de atleet en van daaruit worden de andere afdelingen van een club beïnvloed. De communicatiecel kan geweldig werk leveren, maar als de spelers het niet doen, dan valt alles in het water.”

Open brief

De verrassing was het grootst toen Anderlecht vorige week een open brief deelde. Daarin stond dat de club zich als het niet anders kan wil neerleggen bij een overgangsjaar. De ambitie voor volgend seizoen is dan een plaats bij de eerste vier, pas vanaf 2021-2022 denkt Anderlecht weer competitief te kunnen zijn voor de landstitel.

“Of wij ook een open brief zouden verstuurd hebben? Neen, zelf op onze moeilijkste momenten denk ik niet dat we daar ooit aan gedacht hebben”, vertelt Mannaert. “Maar het is niet aan mij om commentaar te geven op de communicatie van Anderlecht. In een moeilijke periode moet je de rangen sluiten, de inspanningen verdubbelen en met iedereen alles geven.”

Play-offs

Het wordt in elk geval niet makkelijk voor Anderlecht om play-off 1 nog te halen. Paars-wit telt 22 (!) punten achterstand op Club en 9 punten op Zulte Waregem, de zesde in het klassement. “De play-offs zijn ontworpen voor de grootste clubs, dus het is voor elk van die clubs sportief en financieel belangrijk dat ze in de top zes komen”, aldus Mannaert.

“Van tijd mist er eens een club dat doel. Het gebeurde al met Standard en met Genk, dit jaar kan het Anderlecht zijn. Het kan ooit ook gebeuren met Club Brugge. Als een club niet bij de eerste zes eindigt, dan neem ik aan dat ze het ook niet verdienen om in play-off I te spelen.”

Croky Cup

De Club-manager neemt de bekermatch tegen paars-wit niet licht op. “In de vorige ronde werd gezegd dat er weinig strijd zou zijn, maar uiteindelijk moesten we penalty’s trappen tegen Oostende. De competitie en de beker hebben elk hun eigen gang van zaken. In het buitenland zie je soms ook verrassingen.”

“Het zal in elk geval een intense wedstrijd worden”, gaat Mannaert verder. “Een echte finale, want het duel met Anderlecht is een traditiematch met een sterke historische achtergrond. Anderlecht heeft het voordeel thuis te spelen, maar wij willen ook na de winterstop nog op drie fronten actief zijn.”