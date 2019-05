VIDEO. Spelers en staf van KV Mechelen als helden onthaald op Grote Markt JOLE/TLB

01 mei 2019

20u06

Bron: VTM Nieuws 3

Het feest bij KV Mechelen gaat voort. Na hun 1-2-zege in de finale van de Croky Cup trokken de staf en spelers van het Koning Boudewijnstadion in Brussel naar de Mechelse Grote Markt, waar ze als helden ontvangen werden. De spelers zwaaiden met hun kampioenenbeker en ook de eerder vandaag gewonnen Beker van België. De decibels gingen zo nog wat de hoogte in in de Mechelse binnenstad, waar ongetwijfeld nog tot in de vroege uurtjes gefeest zal worden.