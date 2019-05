VIDEO. Schoofs: “Iedereen wil zijn leven geven voor deze groep” - Matthys: “Ze wilden allemaal slecht beeld over ons creëren” LPB/MH

01 mei 2019

16u55

Sporza

Rob Schoofs moest in de slotfase naar de kant met krampen, maar die bleken na de bekertriomf snel vergeten. “Ik denk dat we allemaal wel tien keer gestorven zijn op het veld”, glunderde de middenvelder voor de camera van Sporza. “We hebben er alles voor gedaan. Dit was een geweldige finale, met kansen langs beide kanten en een verdiende winnaar.”

Schoofs roemde het collectief dat de Mechelaars tegen AA Gent 90 minuten lang vormden. “Deze groep is ongelooflijk, dit is echt iets speciaals. We zijn misschien niet het best voetballende team, maar iedereen doet er echt alles voor. Iedereen wil zijn leven geven voor deze groep. De voorbije maanden zijn we zo hecht naar elkaar toegegroeid om samen iets te bereiken. Als je daar dan in slaagt, is dat het mooiste wat er is. Of die extra-sportieve ‘shit’ ons sterker heeft gemaakt? Ik denk het wel ja.”

Een visie die Igor De Camargo alleen maar kon beamen. “Dikke chapeau voor iedereen”, lachte de veteraan zijn tanden bloot. “Ondanks alles wat extra-sportief is gebeurd, zijn wij met geen enkele druk naar hier gekomen. In de kleedkamer waren we voor de aftrap allemaal aan het zingen. Wij vormen gewoon een fantastische groep.”

Matthys: “Een statement na alles wat we over ons hoofd gekregen hebben”

Ook bij Tim Matthys een gelukzalige glimlach na afloop. “Dit is fantastisch, hé. Ik denk dat vooraf niemand rekening hield met een scenario waarin wij de beker zouden winnen. Dat maakt het zo mooi. Ik denk ook niet dat we de beker gestolen hebben.”

Zelf verzuimde Matthys de wedstrijd vlak voor affluiten in een definitieve plooi te leggen. Oog in oog met Kaminski stuitte hij op de Gentse doelman. “Ik zag even de situatie van 2006 door mijn ogen flitsen, maar het mocht niet zijn. Het belangrijkste is uiteindelijk die beker, of ik nu scoor of niet. Maar het was wel fantastisch geweest, moest ik daar de 3-1 gemaakt hebben. Eigenlijk moest die bal gewoon binnen.”

“Ik weet niet wat er op ons zal afkomen, maar we zetten wel weer een statement - na alles wat we over ons hoofd gekregen hebben dit seizoen. Iedereen wou ook een slecht beeld over ons creëren. Ik hoop dat alles duidelijk wordt. Als er fouten gemaakt zijn, moet er gestraft worden. Maar dan moet het wel bewezen worden.”

Of Matthys Malinwa ook volgend seizoen trouw blijft? “Mijn contract loopt af en ik ben in gesprek met de club. Er liggen enkele scenario’s op tafel. Nu eerst feesten!”

Uitblinker Michael Verrips in de wolken met Beker: “Dit zal ik nooit vergeten”

Het aandeel van doelman Michael Verrips was wel erg groot in de Mechelse zege in de finale van de Beker tegen AA Gent. De Nederlandse voormalige jeugdinternational moest zich in de hele wedstrijd maar één keer gewonnen geven en gaf vervolgens geen krimp meer toen de Gentse aanvallen maar bleven komen. “Het is goed dat we de overwinning over de streep hebben kunnen trekken. Ik besef nog niet helemaal wat we gerealiseerd hebben. Daarnet op het podium was het echt wel kippenvel. Dat zijn momenten die je nooit meer gaat vergeten. Het is fantastisch, heel blij dat ik dit hier mag meemaken. Dit was sowieso de mooiste wedstrijd die ik al gespeeld heb. De belangrijkste, daar blijf ik bij, dat was ongetwijfeld tegen Beerschot voor de promotie naar eerste klasse”, vertelde Verrips na de wedstrijd.

Met vijf à zes schitterende reddingen kroonde de doelman zich tot Man van de Match. “Ik ben blij dat ik belangrijk heb kunnen zijn voor mijn team en het was fantastisch om dat hier met zo veel supporters mee te maken. Ik zat ook meteen goed in de wedstrijd, die eerste bal geeft vertrouwen. Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste minuten wel zwaar waren, want je bent steeds aan het coachen, je bent buiten adem en gelukkig heeft dat geen negatieve gevolgen gehad. De verdedigers bleven ook wel goed luisteren naar mijn aanwijzigingen.”

En zo is de tweede Mechelse Beker in de clubgeschiedenis een feit. “Dit was zo’n wedstrijd die je een clublegende kan maken. Over vijftig jaar zullen ze het nog over deze match hebben. Dit was dus wel iets speciaal, wat de toekomst ook brengt: die Beker blijft wel staan.”

Storm: “Na gelijkmaker kregen wij het vertrouwen terug”

KV Mechelen-winger Nikola Storm zorgde er woensdag enkele minuten na de openingstreffer met een rake volley voor dat de bordjes terug in evenwicht hingen in de Bekerfinale tegen AA Gent. “Op dat moment voelde ik wel dat wij weer het vertrouwen terugkregen, we hadden zelfs nog voor de rust een tweede keer kunnen scoren”, vertelde de doelpuntenmaker na de wedstrijd.

Storm was afgelopen seizoen steevast een van de uitblinkers bij Malinwa, net als doelman Michael Verrips. De Nederlandse voormalige jeugdinternational verrichtte enkele wonderen om Mechelen de tweede Beker in de clubgeschiedenis te schenken. “Als je ziet hoeveel reddingen Verrips gedaan heeft, dat is ongelooflijk. We trainen elke dag met hem en we weten dus dat hij zo goed is. Ondanks zijn lengte heeft hij uitstekende reflexen op de lijn, hij is echt een topkeeper en vandaag heeft hij ons op het einde toch wel gered.”