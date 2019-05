VIDEO. KV Mechelen-fans vieren stevig feestje in AFAS Stadion: “Ongelooflijk!” JOLE TLB

01 mei 2019

19u23

Bron: VTM Nieuws 0

In Mechelen barstte een waar volksfeest los na de bekerwinst van Malinwa. KV Mechelen begon als underdog aan de bekerfinale tegen eersteklasser AA Gent. Maar de underdog haalde het: na een zinderende finale mochten de spelers van KV de beker in de lucht spelen. En dat was duidelijk emotioneel voor sommige fans.