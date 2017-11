VIDEO: Dé worp van het bierbekertje dat Sa Pinto als een stervende zwaan deed neerzijgen Glenn Van Snick

Er is al heel wat te doen geweest rond het bierbekertje waardoor Standard-coach Sa Pinto als een stervende zwaan neerviel op de Brusselse grasmat. Hein Vanhaezebrouck sprak van "de schwalbe van het jaar", terwijl de hoofdrolspeler zelf aanhaalde dat het "in het begin echt wel pijn deed." De Franstalige publieke omroep RTBF heeft nu een video in handen gekregen waarop het traject van het voorwerp dat gegooid werd vanuit de tribune perfect te volgen is. Uit de beelden is inderdaad duidelijk te zien dat er een bekertje met bier aan de voeten van de Portugees neervalt, waarop de man enkele tellen later theatraal instort. Wat denkt u? Een fameuze fopduik of bittere ernst?

Anoche, durante el Anderlecht - Standard Liége, Sá Pinto estuvo 2-3 minutos tirado en la banda, dentro del campo, quejándose ante el árbitro. Hasta hoy, no se ha filtrado (@RTBFsport) un vídeo que mostrara lo ocurrido. Y... Lamentable la actitud del entrenador del Standard Liége. pic.twitter.com/jjm2wiZKlq Benegol(@ BenegolEs) link