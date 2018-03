Verloren zoon Mehdi Carcela laat Rouches herleven: "Dokters vreesden dat ik nooit meer zou kunnen voetballen" Frank Dekeyser

17 maart 2018

08u00 0 Beker van België Mehdi Carcela (28) spreekt zoals hij voetbalt. Dartel, op de man af, met af en toe een ­schijnbeweging. Over zijn carrière, de keuzes die hij gemaakt heeft en over zijn leven na de trap van Mavinga. "Het kan snel gaan, ik zie dat ongeluk als mijn tweede kans."

Na twintig minuten komt ploegmaat Paul-José Mpoku binnen­gestapt in het zaaltje waar het ­interview wordt ­afgenomen. Smartphone in de hand – de ­video werd onmiddellijk op Instagram gezet. "Je zegt zomaar wat", ­herhaalt Mpoku een aantal keer. Carcela kan erom lachen. De flankaanvaller staat in het leven zoals hij op het veld staat. Geen stress, weinig zorgen. ‘La vie est belle’. "Die nonchalance is mijn sterkte – ook al wordt het soms ­mis­begrepen. Ik leg mezelf geen druk op. En bij Standard kennen ze mij."

Is het daarom dat je het in Luik zo goed doet?

(knikt) "Ik heb hier geen tijd nodig om me te integreren. Dat ik dicht bij mijn familie ben, geeft me kracht. Mijn ­ouders, mijn vrouw, mijn dochtertje. Ik heb mijn familie nodig, ik wil slagen voor hen."

Klopt het dat je al een tijdje niet meer zo gelukkig was?

"Ik ben een aantal jaren weggeweest, hé. Kijk: in het buitenland is het altijd moeilijker. Je staat er veelal alleen voor. Als je bij je ­familie bent, is het gemakkelijker en leuker. In Luik ben ik het ­gelukkigst."

Op de redactie zeggen we dat je ­eigenlijk te goed bent voor de Bel­gische competitie.

(lacht) "Dat zeggen jullie elke keer als ik terugkeer naar België."

