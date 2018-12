Verheyen na zuinige zege met matig voetbal: “Wat verwacht je als je naar Eupen-Oostende komt? Een topmatch?” Alain Ronsse

19 december 2018

23u12

Bron: Eigen berichtgeving

Aan inzet geen gebrek, aan goed voetbal wel. Gert Verheyen glimlachte toen we hem na afloop van de gewonnen bekermatch op Kehrweg confronteerden met ons aanvoelen. “Wat verwacht je als je naar Eupen - Oostende komt? Een topmatch? Dit is nu eenmaal het niveau van de twee ploegen. Bovendien: afgezien van de eerste 20 minuten, vond ik ons niet slecht spelen. Tot we met een man minder verder moesten. Dan was het wel pompen of verzuipen.”

“Ik vond trouwens geen van de twee gele kaarten die Milovic kreeg terecht. En zeker de eerste niet. Maar goed, we hebben blijk gegeven van solidariteit om in dat laatste kwartier met tien onze voorsprong niet meer prijs te geven.”

Hoever de ambitie van KVO reikt in deze Croky Cup? “Niet verder dan de volgende stap, omdat je er niet aan begint met het gedacht dat je de finale zal winnen. Nu we ons geplaatst hebben voor de halve finales, is ons eerste streefdoel een goede uitgangspositie na de heenwedstrijd. Welke tegenstander ik verkies in de halve finale? Daar antwoord ik liever niet op. Als je je voorkeur uitspreekt en daarna door die tegenstander wordt uitgeschakeld, sla je een mal figuur, niet?”

Gert Verheyen was zeer opgetogen met het initiatief van de club om de fans de reis en het ticket cadeau te doen. “Een zeer mooie geste, die door de fans op prijs werd gesteld al je ziet met hoeveel ze de verplaatsing maakten. En vermits we gewonnen hebben, is het plaatje compleet.”