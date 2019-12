Vercauteren: “Club Brugge favoriet? Kunnen wij als Anderlecht zeggen dat Club favoriet is?” LPB

12u50 8 Croky Cup Voor Anderlecht wacht morgenavond een cruciaal duel. De Beker is nog altijd de kortste weg naar Europa dus wil paars-wit zich een lange kruistocht besparen via de competitie, moét het de Croky Cup winnen. Alleen is de tegenstander straks Club Brugge, de zwaarst mogelijke brok van de overige kwartfinalisten.

“Of zij favoriet zijn? Kunnen wij dat als Anderlecht zeggen, dat Club Brugge favoriet is?”, zei RSCA-coach Frank Vercauteren op een persbabbel. “Natuurlijk hebben zij dit seizoen al uitstekend gepresteerd, zowel in de competitie als in de Champions League. Maar favoriet, dat ben je vooral op papier. Het is op het veld dat het moet gebeuren.”

Vercauteren bekijkt de confrontatie tegen blauw-zwart niet als een mogelijk keerpunt. “Let wel, je hoopt een wedstrijd altijd te kunnen gebruiken om nadien positief te evolueren, maar een keerpunt? Neen, zo beschouw ik deze match niet. Na Club wachten ons opnieuw moeilijke duels, tegen RC Genk en Antwerp. Een goed resultaat tegen Club kan ons wel een serieuze boost geven.”

Of Kompany en Chadli er morgenavond bijlopen? “Tot dusver hebben ze het grootste deel van de trainingen afgewerkt. Na de training van gisteren was er geen reactie. Ik hoop dat dat na vandaag ook het geval is. Als we zouden starten met hen, dan weten we niet hoelang ze het zullen volhouden. Daar moeten we ook rekening mee houden. Maar de wederzijdse communicatie verloopt vlot. Zij komen naar mij, of ik ga naar hen, en dan bespreken we de situatie. We volgen het allemaal op.”