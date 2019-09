Veel nieuwe namen, hetzelfde probleem: winnend Club mist ook tegen Francs Borains flink wat kansen (0-3) Niels Poissonnier

25 september 2019

22u56 0 Beker van belgië Of het nu in de Champions League, de Jupiler Pro League of de Croky Cup is: Club blijft veelvuldig falen voor doel. In plaats van 0-10 werd het een zuinige 0-3.

De stadionspeaker ging in overdrive. Net als het volume van de geluidsinstallatie. Ach, iedereen zijn five seconds of fame zeker? Wie weet wanneer Royal Francs Borains nog eens zo’n volksfeest zal beleven.

Anderhalf uur voor de aftrap zat het stadion al grotendeels vol – de spelersbus van Club was er nog niet eens. En toen Vormer, iets voor half negen, zijn aanvoerdersband nam, liep de amateurploeg al een ereronde. Leve de Croky Cup. Ook al was een houten zitbank, zónder tafeltje voor de laptop, ons deel. ’t Zal volgende week, in Bernabéu, aangenamer zijn.

Zoals verwacht roteerde Clement. Youngsters als Koussounou, Van Der Brempt en De Ketelaere kregen hun kans – alleen die laatste charmeerde, met z’n fijnzinnige linker. Voorts ook een compleet andere voorhoede, met Schrijvers en Diagne, in een 3-5-2. Hét probleem bleef evenwel hetzelfde: Club is dezer dagen het toonbeeld van inefficiëntie. Maar liefst zeven kansen creëerde het voor rust. De ene nóg groter dan de ander. Maar Diagne en Schrijvers – élk tot drie keer toe – én Okereke verprutsten ze vakkundig. Zelfs eenmaal voorbij de lokale doelman lukte het nog niet. En stond het vizier uitzonderlijk toch één keer deftig gericht, dan zag Schrijvers zijn plaatsbal tegen de paal belanden.

Nog een geluk dat Clement door de jaren heen de strijd met zijn haar al verloren heeft – we kunnen ervan meespreken – , of hij was vanavond een flink stuk kaler geworden.

Het Brugse legioen vermaakte zich intussen met… de nieuwe blessure van Kompany.

Na enkele stressvolle weken had hij ongetwijfeld gehoopt op een relaxte woensdagavond, Philippe Clement. Zeker met het komende programma in het achterhoofd. Maar eens iets in de hoofden is gekropen, krijg je dat er nog moeilijk uit. Da’s nog maar eens gebleken. Club scoort niet langer met de ogen dicht. Diagne mocht tijdens de rust gaan douchen, Tau kwam erin. En op het uur greep een stilaan nerveuze Clement al naar zijn laatste troef: Hans Vanaken. Zijn reddingsboei. Dan weet je het wel.

Ruim een kwartier voor affluiten zorgde die voor de verlossing. Perfecte steekbal van de Gouden Schoen naar Tau, die zowaar voor de 0-1 zorgde. De veer bij de amateurploeg – die nooit aanspraak maakte op meer – gebroken. Okereke deed uiteindelijk het licht uit in Boussu. Met twee deugddoende doelpunten op passes van Tau nadat hij… voor een lege goal tegen de bovenkant van de lat had getrapt.

Wat een doelpuntenkermis had moeten worden – en een bijhorende vertrouwensboost voor gans Club – werd al bij al een krampachtige 0-3-zege. Morgen eens zonder keeper op afwerken trainen? Of vragen dat de heren Mignolet en Horvath regelmatig wat ballen laten passeren?

Volgende week in Santiago Bernabéu ga je heus niet zó veel keer mogen proberen, hoor.

Het laatste woord was voor de stadionomroeper. De man wist echt van geen ophouden. “Chalalalaaaa.” Dat de tribunes dan al bijna leeg waren, kon hem niet schelen. Tot over een jaar of tien, Royal Francs Borains.