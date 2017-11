Vanhaezebrouck: "Wat Sa Pinto deed, was de Schwalbe van het jaar. Die man is een schande voor de mooie club die Standard is" Niels Vleminckx/Pieter-Jan Calcoen

07u35 3 BELGA Beker van België Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck was niet bepaald goedgeluimd na de bekeruitschakeling tegen Standard. "Er is véél gebeurd, waarvan weinig met voetbal te maken had." Zo was er Ricardo Sa Pinto, de trainer van Standard die plots op het veld tegen de grond lag. "De Schwalbe van het jaar."

Photo News

"Dat kun je toch niet meer serieus nemen?", vroeg Vanhaezebrouck zich af. "Ik heb geen problemen met de houding van Standard op het veld - allez, eigenlijk wel -, maar de houding van Standard naast het veld is nog vele malen erger. Wat Sa Pinto deed, dat was 'comedy capers'. De Schwalbe van het jaar. Die man is een schande voor de mooie club die Standard is. Ik heb hem gezegd te stoppen met die cinema, maar toen deed hij er nog een schepje bij. Het is eigenlijk lachwekkend. Triestig. En het is elke week hetzelfde." Op de radio voegde hij er nog een schepje ironie aan toe: "Dat doet natuurlijk veel pijn: bier op je voet."

Photo News

Ook in een bijwijlen surrealistisch interview met RTL maakte Sa Pinto niet meteen een goeie beurt. Terwijl journalist Stéphane Pauwels hem probeerde te vragen waarom hij zo theatraal neerging omwille van een bekertje bier tegen zijn been, antwoordde hij in gebrekkig Frans alleen dat hij iets "zwaar" tegen zich kreeg en het daarbij niet kon laten. Dat hij het alleen deed om tijd te rekken, zoals Pauwels opperde, wou de Portugees natuurlijk niet geweten hebben.

Van voetbal was nauwelijks sprake in het Astridpark. "Op deze manier is het moeilijk om in je spel te komen", zuchtte Vanhaezebrouck voor de camera van Play Sports. "In de beslissende fase van de wedstrijd gingen ze steeds opnieuw liggen. Wel tién keer ging er iemand van Standard neer. En dan stel ik vast dat er slechts zes minuten blessuretijd werden gegeven, terwijl het spel in totaal zeker vijftien minuten heeft stilgelegen. Dat is typisch België: daar worden zulke ploegen beloond voor zo'n gedrag. In plaats van gewoon de echte verloren tijd erbij te tellen. Maar wat krijgen we dan als reactie: "Tien minuten extra, da's belachelijk." Tja, dan zwijgen we zeker?"

BELGA

Dat Anderlecht zelf niet op z'n best was, wuift Vanhaezebrouck weg. "We hebben tegen de paal getrapt. We hadden altijd een penalty moeten krijgen. Onyekuru was alleen door maar werd onterecht afgevlagd voor buitenspel. En we hebben een paar andere momenten gehad. Alleen moest het eens meezitten, maar was dat nooit het geval. Het is ook moeilijk tegen een tegenstander die met acht achterin blijft hangen, stuk voor stuk indrukwekkend grote jongens. (denkt na) Maar misschien misten we vandaag een beetje kwaliteit om het verschil te maken, ja."

BELGA

Photo News