Vanhaezebrouck voor Standard: "Beker ontbreekt op mijn palmares" Pieter-Jan Calcoen

Aan motivatie ontbreekt het Hein Vanhaezebrouck niet. De coach van Anderlecht wil naar de Heizel. "Als je hier speelt, moet je alles willen winnen."

Een vol Astridpark morgen voor de komst van Standard in de Beker van België. "Een teken dat het toernooi leeft", aldus Hein Vanhaezebrouck. Niet het minst bij de T1 zelf. "De beker ontbreekt nog op mijn palmares. Het is niet zo dat ik daarvan wakker lig, maar het zou me toch eens moeten lukken. De beker is belangrijk voor mij. Als je bij Anderlecht speelt, moet je alles willen winnen."

Met Standard treft paars-wit wel een moeilijke tegenstander. "Maar dat geldt ook omgekeerd", haalde Hein de schouders op. "We mogen niet klagen, want we spelen thuis, maar het is een feit dat Standard een sterke ploeg is, met veel individueel talent. Ik ben ervan overtuigd dat ze play-off 1 zullen halen. En ook nu zullen ze voor winst gaan. De beloning als bekerwinnaar is immers groot: een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League. Via de competitie is het niet zo makkelijk..."

Mogelijk zal Vanhaezebrouck roteren, zoals hij de voorbije weken reeds deed. Sven Kums is alvast twijfelachtig. "Met ons drukke schema ben ik verplicht om af en toe te wisselen, maar dat betekent niet dat iedere speler automatisch minuten krijgt. Je moet bewijzen dat je je plaats waard bent. Massimo Bruno is een goed voorbeeld: hij heeft zich in de ploeg geknokt."

Tot slot kwam ook de staat van het veld in Anderlecht ter sprake - het ligt er niet goed bij. "Ik maak me zorgen", knikte Hein. "Maar ik besef dat het niet de beste tijd van het jaar is om er iets aan te doen."