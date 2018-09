Vanhaezebrouck, die Trebel laat rusten, is op zijn hoede: "Union is gevaarlijk" Pieter-Jan Calcoen

26 september 2018

13u59 0 Beker van België Geen Adrien Trebel morgenavond bij Anderlecht tegen Union. Hein Vanhaezebrouck laat de middenvelder rusten.

"Wijzingingen? Misschien een paar." Hein Vanhaezebrouck was mysterieus over zijn mogelijke opstelling tegen Union. Hij kondigde "niet al te veel rotatie" aan, maar voorts wilde hij geen namen vrijgeven. Wat de Anderlecht-coach wel vertelde, was dat hij geen beroep zal doen op Adrien Trebel, al even op de sukkel met de buikspieren. "Hij krijgt rust." Ook Zakaria Bakkali en James Lawrence zijn er niet bij.

Vanhaezebrouck, opgelucht na de 2-1-zege tegen Standard, is op zijn hoede voor Union. "Een gevaarlijke tegenstander", klonk het. "Zeker offensief is er veel kwaliteit, met topschutter Niakaté, Tau en Tabekou, die ik gekend heb bij AA Gent. Ik vind Union ook een mooie ploeg - het zou leuk zijn, mochten ze kunnen promoveren. En in de beker zijn er altijd verrassingen, hé. Maar liefst niet hier. Wij hebben geen recht op een misstap."