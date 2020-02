Vanderhaeghe: “Één ploeg wilde voetballen, de andere trapte de hele tijd lange ballen...” Redactie

06 februari 2020

23u25 3

‘t Was stil in de kleedkamer van KV Kortrijk, zo gaf trainer Yves Vanderhaeghe toe. De Kerels grepen maar net naast een ticket voor de bekerfinale. “Natuurlijk is dit een teleurstelling voor de spelers. Dat is logisch. Het is ook spijtig dat we weer op achterstand komen via een strafschop, uiteindelijk verdient mijn ploeg dat niet. We zijn blijven proberen voetballen en de kansen om te scoren waren er, maar we hebben het jammer genoeg niet gedaan.”