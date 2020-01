Vanderhaege ziet Kortrijk “overeind blijven” op de Bosuil: “We zijn nu toch een stapje dichter” JBE/TLB

23 januari 2020

KV Kortrijk mag dromen van de bekerfinale na het 1-1-gelijkspel van vanavond op het veld van Antwerp. KVK-trainer Yves Vanderhaeghe toonde zich na de match uiteraard tevreden over het resultaat en over de prestatie van zijn team. “Ik denk dat we gelukkig moeten zijn met wat we getoond hebben. Er zijn veel ploegen die hier al stevig gezweet hebben, de twaalfde man speelt hier zeker ook zijn rol en toch zijn we overeind gebleven. Dit is een mooie uitslag om de volgende match misschien tot een goed einde te brengen. We zijn nu toch een stapje dichter. Antwerp blijft een ploeg met veel kwaliteiten, maar het geloof zal nu toch wel groeien bij ons.”

Hannes Van der Bruggen: “We zijn een paar keer door het oog van de naald gekropen”