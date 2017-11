Van "zonder waardigheid" tot "met bier gooien stoort me meer": dit vinden andere trainers van het 'Van Gaaltje' van Sa Pinto Stijn Joris

13u54 0 reuters/belga Links: Louis Van Gaal, rechts: Ricardo Sa Pinto. Beker van België De Schwalbe van het jaar is na woensdagavond wel bekend. Ricardo Sa Pinto verkocht een serieus stukje theater in het Constant Vanden Stockstadion. De Portugees zeeg dramatisch neer op het veld toen er een bierbekertje naast zijn voet viel. Ref Wouters moest de wedstrijd stilleggen en verwees Sa Pinto naar de tribune. Hein Vanhaezebrouck omschreef het als een schande, lachwekkend en triest, maar wat denken andere coaches van de acteerprestatie van Sa Pinto en welke straf verdient hij?

Hugo Broos: "Het was er vol over"

"Ik dacht dat een coach nog altijd een voorbeeldfunctie had. Hoe stresserend of ingrijpend de dingen op het veld ook zijn, hij moet zijn emoties de baas blijven of laten we zeggen gewoon normaal blijven doen. Ik zou zoiets nooit doen. In het heetst van de strijd durf ik ook wel eens reageren, maar dit heb ik toch nog nooit gezien. Een beetje respect had wel gemogen. Het was er vol over. Je moet als trainer altijd je waardigheid behouden. We kunnen zoiets niet tolereren en ik denk dat er hem wel een sanctie wacht, maar het is niet aan mij om me daar over uit te spreken. Dit had meer weg van een soap. De waardigheid van het trainersvak moet intact blijven."

afp Hugo Broos

Ariël Jacobs: "Voor langere periode schorsen"

"In België lijkt wel alles toegelaten. Als hij hier vanaf komt met een schorsing van één of twee wedstrijden, is dat een geschenk. Als je de straffen op zo'n gedrag in Engeland bekijkt, dan is het logisch dat je daar zulke taferelen niet ziet. De bond moet hier duidelijkere sancties voor in zijn reglement opnemen. Sa Pinto zou voor langere tijd, maanden, geschorst moeten worden. Het was een aanstootgevend tafereel. Welk beeld heeft een kind dat gisteren voor het eerst naar het voetbal ging met zijn vader hier van? Het product voetbal is aangetast. Ik weet ook wel dat het niet altijd makkelijk is om rustig te blijven, maar dit was een aanfluiting. Er moeten zwaardere sancties komen voor kwalijk gedrag van trainers langs de zijlijn."

PN Ariël Jacobs.

Aad de Mos: "Niet veel ophef over maken"

"Het was erg emotioneel en een beetje kinderachtig. Sa Pinto deed een 'Van Gaaltje', maar je kan niet om zijn vakwerk heen. Hij heeft een ploeg neergezet en dat bleek op het veld van Anderlecht. Ik zou niet te veel ophef maken over zijn gedrag. In bekervoetbal is de volgende ronde halen het enige wat telt. Het feit dat er met bier naar de trainers gegooid werd, stoort me meer dan wat Sa Pinto deed. Dat vind ik kwalijker. Bovendien verduistert dit de slechte prestatie van Anderlecht. Zij kunnen nu excuses aanhalen zoals de arbitrage, een niet toegekende strafschop... terwijl Standard gewoon goed bezig is en zich steeds meer manifesteert en dan was Mpoku er niet eens bij."

PN Aad De Mos.

rv Op Instagram spreekt Sa Pinto vandaag over het uitstekende engagement, ambitie en groepsgeest.

reuters Van Gaal, met op de achtegrond zijn assistent en huidig Genk-trainer Stuivenberg, tegen de grond in Manchester United - Arsenal.