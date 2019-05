Van knokpartij over ‘Propere Handen’ tot titel én Beker: 10 sleutelmomenten uit het bewogen seizoen van KV Mechelen Axel Brisart

02 mei 2019

13u08

Beker van België Sportief hoge pieken, extrasportief diepe dalen. Zo kan het seizoen van KV Mechelen misschien wel het best omschreven worden. Een overzicht van tien opvallende momenten uit het seizoen van de 1B-kampioen en Bekerwinnaar.

1) 20 augustus 2018: Exit Van Wijk, Vrancken nieuwe trainer

Na amper drie speeldagen wordt Dennis van Wijk ontslagen. Onder de Nederlander pakte Malinwa amper 2 op 9. Een dramatische seizoenstart. De jonge en onervaren Wouter Vrancken moet het tij doen keren.

2) 9 september 2018: Match op Union eindigt in knokpartij

Op de vijfde speeldag stevent KVM af op een nederlaag tegen Union. De gemoederen raken verhit en de wedstrijd ontaardt in een knokpartij. T2 Vanderbiest krijgt een vuistslag in het aangezicht en moet gehecht worden. “Schandalig, ongezien in het voetbal”, vond Wouter Vrancken.

3) 23 september 2018: Wouter Vrancken vindt succesrecept

In de thuiswedstrijd tegen Westerlo schakelt Wouter Vrancken tijdens de rust over naar een 4-4-2-formatie. KVM swingt en wint. Het succesrecept is gevonden. Malinwa zal daarna 25 matchen ongeslagen blijven.

4) 12 oktober 2018: Operatie Propere Handen slaat in als een bom

De hele voetbalwereld wordt opgeschrikt door Operatie Propere Handen. Al snel blijkt dat ook KV Mechelen betrokken is. De club wordt verdacht van matchfixing in de degradatiewedstrijd tegen Waasland-Beveren. Bestuursleden Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Thierry Steemans worden opgepakt, ook voorzitter Timmermans moet op gesprek bij de politie.

5) 8 november 2018: Johan Timmermans stapt op als voorzitter

Na vijftien jaar stapt Johan Timmermans - boegbeeld van KV sinds de redding - op als voorzitter van de club. Nog steeds is er geen nieuwe voorzitter aangewezen.

6) 9 november 2018: KV pakt de eerste periodetitel

Malinwa vecht terug na de rampzalige seizoenstart en pakt alsnog de eerste periodetitel. Op eigen veld verzekeren ze zich van een plaats in de promotiefinale na een 2-1-zege tegen Union.

7) 29 januari 2019: Malinwa plaatst zich voor de bekerfinale

Na een dubbele confrontatie tegen reeksgenoot Union plaatst Mechelen zich voor de eerste bekerfinale in tien jaar.

8) 16 maart 2019: KVM kroont zich tot kampioen

Na twee promotiefinales tegen grote rivaal Beerschot-Wilrijk kroont KV Mechelen zich tot kampioen in 1B. Clément Tainmont schiet de beslissende 2-1 vier minuten voor affluiten tegen de netten. Het AFAS-stadion ontploft, maar promotie blijft een vraagteken.

9) 23 april 2019: Vordering bondsparket: geen promotie, geen Europees voetbal?

Na lang wachten vordert het bondsparket een stevige straf voor Malinwa. Het dreigt de promotie naar 1A te mislopen, volgend seizoen met een puntenaftrek te starten aan 1B en geen Europees voetbal of bekervoetbal te mogen spelen. Afwachten of de Geschillencommissie Hoger Beroep hierop ingaat.

10) 1 mei 2019: Historische bekerwinst

Na al de extra-sportieve miserie heeft KV Mechelen de hele Belgische voetbalwereld lik op stuk gegeven. Het versloeg AA Gent in een prangende finale en wint voor het eerst in 32 jaar de Beker van België.