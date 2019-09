Van Damme: “Het was raar om hier bij de tegenpartij te voetballen, maar life goes on” DMM

26 september 2019

23u29

Bron: Q2 0 Croky Cup Geen stunt voor Jelle Van Damme. De verdediger/middenvelder kon zijn ex-club geen hak zetten. Antwerp ging door na verlengingen. Terecht, volgens Antwerp-aanwinst Wesley Hoedt.

Speciale avond voor Jelle Van Damme. De Lokeren-speler keerde terug naar de club waar hij vorig seizoen nog het mooie weer maakte. “Ik zei het tegen de teammanager van Antwerp toen ik hier toekwam. Het was raar om in dit stadion bij de tegenpartij te horen, maar life goes on”, vertelde Van Damme.

“Ik denk dat we alles gegeven hebben. De verlengingen waren in ons voordeel, dacht ik. Bij hen was het meer van moeten. We wilden gezien onze huidige situatie naar hier komen om vrij te voetballen. We hadden niets te verliezen. Zij staan toch mooi derde in eerste klasse. Dus die 2-2 was positief voor ons. Het zorgde voor hoop. Als je dan ziet dat zij nog jongens als Lios kunnen inbrengen. Dat zijn spelers die bij een invalbeurt niets aan kwaliteit op het veld inboeten. Dat maakte op het einde het verschil. Zondag wacht een nieuwe wedstrijd.”

Wesley Hoedt: “We zijn belachelijk slecht begonnen”

Voor Antwerp kwamen de verlengingen een beetje verrassend. ‘The Great Old’ was baas in de partij, maar stuitte op een late gelijkmaker. Daarna liep het wel goed af, zag ook Wesley Hoedt. “We zijn belachelijk slecht begonnen. Zij scoren na tien seconden. Dat kan gewoon niet. Die achterstand hadden we alleen aan onszelf te wijten. Daarna hebben we het goed opgepakt en creëerden we kans na kans. Bij de rust had het 4-1 moeten voorstaan en dan was het klaar.”

“Ook in de tweede helft kregen we nog kansen om het af te maken. Als je dat dan niet doet, dan is er een oude voetbalwet die zegt dat je hem tegenkrijgt. Zij schoten twee keer naar doel in de hele westrijd en daar hebben ze twee keer uit gescoord. Uiteindelijk winnen we en dat is wat telt. Volgende keer moeten we het sneller afmaken. Er resten ons nog vier wedstrijden om deze beker te winnen. Daar moeten we voor gaan. Een prijs pakken is altijd een doel. We willen deze competitie winnen”, aldus Hoedt.