Van Crombrugge slikt 'maar’ 2 goals en voorkomt zware cijfers met resem straffe saves Redactie

19 december 2019

22u36 2 Beker van België Hendrik Van Crombrugge presteerde tegen Club Brugge naar het beeld van zijn seizoen: sterk. De doelman van Anderlecht moest dan wel goals van Ruud Vormer en Eder Balanta uit zijn netten vissen, maar dat hadden er ook een pak meer kunnen zijn. Terwijl zijn collega Simon Mignolet geen redding moest verrichten, pakte Van Crombrugge opnieuw uit met enkele straffe saves:

• 6': Parade op schot van Mata

Al na zes minuten moest Van Crombrugge zich onderscheiden. Mata haalde stevig uit met zijn linker, maar Van Crombrugge was bij de les en duwde het leer in hoekschop.

• 8': Geen treffer voor Diatta

Twee minuten later moest de doelman van Anderlecht opnieuw ingrijpen. Diatta ontsnapte even bij Cobbaut en probeerde de bal vanuit een scherpe hoek in doel te liften, maar Van Crombrugge stond in de weg.

• 41': Gewéldige save op schot Vormer

Na een heerlijke aanval van blauw-zwart zette Vanaken z’n maatje Vormer alleen voor doel. De Nederlander nam de bal niet helemaal zuiver aan, maar kwam toch tot een schot. De poging was ook tussen de palen, maar Van Crombrugge gaf zich niet gewonnen. Prima save.

• 49': Géén 0-2 voor Vanaken

Twee minuten na de openingstreffer van Vormer - Van Crombrugge was kansloos - kwam Vanaken héél dicht bij de 0-2. De metronoom van blauw-zwart leek niet te kunnen missen en hij probeerde de bal overhoeks in doel te leggen, maar daar wilde Van Crombrugge niets van weten. Met een prima voetveeg werkte hij het leer weg.

• 63': Knappe ingreep op vluchtschot Diatta

Na een goede actie van Dennis kon Diatta de bal op de slof nemen. De Senegalees mikte de bal onder de lat, maar Van Crombrugge tikte het leer nog over zijn doel. Opnieuw prima werk, maar de hoekschop die op de fase volgde, werd wel in doel geknikt door Balanta.