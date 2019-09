Van 3-1 naar 3-4: Westerlo bezorgt Waasland-Beveren zoveelste uppercut, één man de grote bekerschlemiel MVS/RVD

24 september 2019

22u25 0 Croky Cup Lang leve de Croky Cup. Zeven doelpunten, waaronder drie penalty's, een owngoal en een treffer in blessuretijd. 't was me het wedstrijdje wel, daar op de Freethiel. Westerlo zegevierde, Waasland-Beveren kreeg een zoveelste uppercut.

Beker van België, dat betekent ook: roteren. Thuiscoach Arnauld Mercier voerde acht wijzigingen door in vergelijking met dit weekend, collega Bob Peeters koos voor zes nieuwe namen. Twee onder hen eisten meteen een hoofdrol op. Keita -u maakt dadelijk nader kennis met hem- trok Remmer opzichtig neer; strafschop en 0-1 voor Westerlo. Nog geen minuut later waren twee andere nieuwkomers aan het feest: voorzet Vukcevic, doelpunt Emmers. Een dolle eerste helft was het, want vijf minuten later was daar al een tweede strafschop. Na hands van Soumah mocht Durmishaj er 2-1 van maken. Geen twee zonder drie en op slag van rust blies ref Wim Smet zowaar nóg een penalty. 3-1 voor de eersteklasser, die na de voorbije twee draws in de competitie een extra portie vertrouwen leek te tanken.

Paul toch

Dat was echter buiten de genaamde Paul Keita gerekend. De Senegalese verdedigende middenvelder werd door Arnauld Mercier voor de gelegenheid centraal achterin geplaatst. Wel, het experiment mislukte faliekant. Potsierlijke Paul bracht eerst met een owngoal Westerlo eigenhandig weer in de match, vijf minuten later trapte hij los over de bal en zette zo Gboho op weg naar de 3-3. Kolder. En Westerlo weer helemaal in de match. Meer nog: in blessuretijd bezorgde invaller Guillaume De Schryver de Kemphanen een collectief orgasme door de laatste bal van de match voorbij Pirard te trappen. De Shame on you's uit de Beverse spionkop waren niet meer dan terecht, het momentum Mercier is nu ook wel weg.