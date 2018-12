Union knikkert na dolle avond en strafschoppenreeks Genk uit beker: Selemani bezegelt lot met Panenka Kjell Doms

Bron: Eigen berichtgeving 5 Beker van België Dolle avond in het Dudenpark. Union knikkerde competitieleider Racing Genk uit de beker na het nemen van strafschoppen. Selemani gezegde het Genkse lot met een heerlijke Panenka.

‘Ici, c’est Saint-Gilles’, uit iets meer dan 6.000 kelen. Heerlijke cupsfeer in het Dudenpark, waarvoor dank. Het was 50 jaar geleden dat Union nog eens de kwartfinale van de beker haalde, dat was eraan te horen. Een vergane glorie opnieuw springlevend, op de tribunes en op het veld. Racing Genk werd de eerste twintig minuten zuiver op enthousiasme gepakt. De Brusselaars waren gretiger en zagen hun drive beloond met een voorsprong. Hamzaoui en Iriondo rolden slalomden over de linkerflank en Tau mocht in twee keer voorbij Vukovic knallen. Philippe Clement krabde zich achter oren. Wat het roteren betreft schakelde hij voor de kwartfinale van de beker nog een versnelling hoger. Naast de geblesseerde Malinovskyi kregen onder meer ook Pozuelo, Trossard en Samatta rust. Acht nieuwe namen in totaal. Clement heeft het niet graag over roteren. Hij prefereert ‘jongens die al maanden hard werken en hun kans verdienen.’ Wel, we kunnen niet zeggen dat ze die met beide handen hebben gegrepen.

Genk miste simpelweg beleving. De Limburgers ontsnapten aan een horrorscenario toen Niakaté Lucumi eraf liep, maar oog in oog met Vukovic iets te lang talmde. En de bal had ook op de stip gekund na een haakfout van diezelfde Lucumi op Niakaté. Union had wat het wilde en ging iets meer achteruit leunen. Genk herstelde het evenwicht en kreeg ook kansen. Zinho Gano bijvoorbeeld. Hij knalde een niet te missen kans van in de kleine baklijn hoog over.

Nastic vond met de eerste bal die hij lekker raakte het hoofd van Gano en die kopte de bal met een boogje over Saussez. Intussen hadden ook Pozuelo en Trossard hun veters dicht gestrikt. Dag en nacht verschil met die twee in de ploeg. Net toen Racing Genk klaar leek om Union de doodsteek te geven sloeg de thuisploeg een tweede keer toe. Ibrahima Seck toonde waarom hij in aanvallend opzicht zo min mogelijk aan de bal moet komen. De Senegalees leed knullig balverlies op helft van Union. Tau bediende de ingevallen Ferber en die stiftte de bal knap over Vukovic. Wel een pluim voor de Genkse weerbaarheid. Trossard liftte de bal over de Brusselse defensie, Gano werkte het koelbloedig af. Op naar verlengingen. De uitputtingsslag bleef boeien, zonder dat er nog grote kansen volgden. 120 minuten volstonden niet om Union en Genk van mekaar te scheiden. In de strafschoppenserie bleef Union het kalmst. Samatta en Berge misten voor Genk, de ingevallen Selemani deed dat niet en trapte Union met een Panenka richting halve finales.

