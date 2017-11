Twee klasseflitsen volstaan voor Waasland-Beveren, Makelele heeft probleem Luc Verweirder

23u16 0 Photo News Beker van België Aan enkele klasseflitsen van Morioka en Ampomah had Waasland-Beveren genoeg om zich rustig te ontdoen van een onkennelijk zwak Eupen. Hallo, Claude Makelele?

Welgeteld 17 moedigen – begeleid door 8 (!) stewards – waren vanuit Eupen naar de Freethiel afgezakt. Maar om wat te zien van hun club? Weinig tot niets. Wat de bedoeling van de trainerswissel bij de Panda’s is geweest, blijft nog altijd onduidelijk. Claude Makelele mag dan een groot spelersverleden hebben, aan het voetballen krijgt hij zijn spelers voorlopig niet. In Beveren koos de Fransman vrij verrassend voor het duo Tirpan-Blondelle als buffer voor de defensie, maar ook dat werkte totaal niet. Gevolg: ook na drie wedstrijden blijft het wachten op een doelpunt onder de ex-winnaar van de Champions League. En wie niet kan scoren, heeft in een bekercompetitie uiteraard een levensgroot probleem.

BELGA

Eerste bekergoal Morioka

Waasland-Beveren kon de voorbije twee wedstrijden, tegen de nummers één en twee van de competitie, evenmin de weg naar de netten vinden. Maar tegen de hekkensluiter maakte Ryota Morioka – andermaal heer en meester op het middenveld – vrij snel een einde aan die periode van droogte. Na 20 minuten, en dus 230 speelminuten na de treffer van Ampomah tegen Moeskroen, liet de Japanner opnieuw gejuich opstijgen uit de Beverse spionkop. Het eerste bekerdoelpunt meteen van Morioka voor Waasland-Beveren, na zijn zeven competitiegoals.

Photo News

Hoewel het voetballend veel beter voor de dag kwam dan Eupen, bleef het echte doelgevaar van Waasland-Beveren al bij al ook beperkt. Als diepe spits had Ryan Mmaee de voorkeur gekregen op Kiese Thelin, maar de Standard-huurling maakte bij zijn tweede basisplaats – in de vorige bekerronde op Lommel stond hij op de positie van Morioka – weinig klaar. Bij het ingaan van het slotkwartier legde hij wel een voorzet van Boljevic netjes klaar voor Ampomah, die met een staalharde knal de eindcijfers vastlegde.

BELGA

Photo News