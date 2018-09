Twee jaar geleden was het nog dik 'boel' tussen Vanhaezebrouck en Union: "Oeh, toen waren ze kwaad" Mathieu Goedefroy

27 september 2018

07u15 0 Beker van België Het bekerduel tussen Union en Anderlecht vanavond is meer dan een historische Brusselse derby. Het wordt ook een ontmoeting tussen Hein Vanhaezebrouck en de club die hij twee jaar geleden (nogal) boos maakte. Het relaas van een misverstand. "Want eigenlijk heb ik veel sympathie voor die club."

"Union St. G., vul dat eens aan." Zo luidde de vraag die Hein Vanhaezebrouck in maart 2017 - toen nog in blauw-wit pak - voorlegde aan de spelers van AA Gent. Met die speciale motivatietechniek wilde de coach zijn Buffalo's op dat moment klaarstomen voor een levensbelangrijk duel in de strijd om een play-off 1-ticket. "Maar toen ik de vraag in de kleedkamer stelde, zag ik al mijn spelers naar mekaar kijken met een blik van: 'Ja, wat zou dat kunnen zijn?' Zelfs een jongen als Rami Gershon, die al een hele tijd in ons land speelt, weet niet waar de St. G. in de clubnaam van Union voor staat. Dat zegt genoeg over play-off 2 hé."

Play-off 1 of play-off 2? Een groot verschil voor @KAAGent, dat anders nog veel zal moeten blokken #wbegnt pic.twitter.com/MH6uyD7gfW Stadion(@ VTMStadion) link

Uiteindelijk eindigde AA Gent dat seizoen in extremis toch nog bij de eerste zes en vermeed het dus een confrontatie met de Brusselaars, maar het kwaad was al geschied. Toenmalig sportief directeur van Union Jean-Marie Philips reageerde in deze krant een dag later als was hij door een wesp gestoken. “Als meneer Vanhaezebrouck of zijn spelers niet weten waar onze clubnaam voor staat, dan vind ik dat een groot gebrek aan respect voor de geschiedenis van het voetbal", zei de ex-bondsvoorzitter geërgerd. "We hebben elf titels gewonnen. Elf hé! Denkt meneer Vanhaezebrouck dat dat niets voorstelt? Bij mijn weten heeft hij er zelf maar ééntje op zijn palmares. Gelukkig hebben hij en AA Gent nog wat tijd om ons in te halen.”

Twee jaar later is er natuurlijk veel veranderd. Niet alleen is Jean-Marie Philips door de steenrijke Britse eigenaars van Union op de kasseien van het Dudenpark gezet, ook Hein Vanhaezebrouck is van club veranderd. En zie, Hein kwam vandaag met een onverwachte liefdesbetuiging richting de Brusselaars, toen wij hem confronteerden met het kleine stormpje van weleer.

"Ik heb altijd sympathie gehad voor die club", begon Hein zijn antwoord op onze verwijzing. "Maar ik moest destijds mijn spelers gewoon oppeppen voor een wedstrijd. Door hen die vraag te stellen, gingen hun ogen open. Maar dat was zeker geen gebrek aan respect van mij, integendeel! Ik ben al regelmatig in hun stadion gaan scouten en ik word daar altijd goed ontvangen. Trouwens: ze zitten nu toch al een tijdje in 1B, iedereen zal nu wel weten dat het Union Saint-Gilloise is zeker?"

Feit is dat er bij Union vanavond zo goed als niemand meer op de bank zal zitten die zich de storm in het glas water zal herinneren. En de 1.500 supporters van 'RUSG' die de verplaatsing maken naar het Astridpark? Aan hen om Vanhaezebrouck na bovenstaande liefdesbrief enige clementie te verlenen. Zo wordt het misschien toch nog een lovestory...