Twee fases met handspel, één strafschop: hadden ref Laforge en de VAR het bij het rechte eind?

06 februari 2020

Opschudding na amper zeven minuten in het Guldensporenstadion. Gano kon toen zijn hoofd tegen een voorzet van De Laet zetten, maar zijn poging belandde tegen de arm van Kortrijk-verdediger Tuta. De Great Old schreeuwde om een strafschop, maar ref Laforge zag er geen strafschop in. De VAR vond het ook niet nodig om Laforge naar het scherm te roepen.

Wat later gebeurde dat wél. Net voorbij het halfuur belandde een knal van Benson tegen de arm van Derijck. Laforge gaf eerst geen strafschop, maar de videoref vroeg hem toch om de fase nog eens te bekijken. De scheidsrechter deed dat en besliste om zijn beslissing te herroepen. De bal ging op de stip en Lior Refaelov maakte er 0-1 van.

De tweede fase, waarvoor de bal wel op de stip ging:

De eerste fase:

