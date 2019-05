Totale chaos dreigt: feest bij KV Mechelen gisteren, niet bij de voetbalbond Tomas Taecke

02 mei 2019

05u50

Bron: Eigen berichtgeving 4 Beker van België Feest bij KV Mechelen, maar niet bij de KBVB. Als eind juni, na het proces over matchfixing, blijkt dat ­Malinwa geen Europese licentie krijgt, dreigt totale chaos. Bij de voetbalbond schuiven ze het probleem echter op de lange baan. “De competitie wordt uitgespeeld zoals ­vooropgesteld.” Met alle risico’s vandien.

Het proces rond de matchfixing, dat beslist over de Europese licentie van Mechelen, zal wellicht nog tot eind juni aanslepen. De Geschillencommissie Hoger Beroep hoopt weliswaar kort na de laatste zitting op 28 mei uitspraak te doen. Maar nadien krijgen de betrokkenen nog de kans om naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) te stappen — iets wat ongetwijfeld zal gebeuren. Het BAS krijgt op zijn beurt dan weer de tijd tot 30 juni om een oordeel te vellen — tegen de tijd dat de competities definitief samengesteld moeten worden. Hoogstwaarschijnlijk zal pas dan blijken of KV Mechelen al dan niet een Europese licentie krijgt. En dat is laat. Héél laat.

Krijgt Malinwa de Europese licentie, dan stelt er zich niet meteen een probleem. ­Mechelen treedt dan rechtstreeks toe tot de poules van de Europa League, terwijl de winnaar van de play-off-­finale zoals vooropgesteld voorrondes moet spelen. Maar in het geval dat Mechelen géén Europees voetbal zou mogen spelen, worden de kaarten herschikt. Dan gaat het Europese ticket van de bekerwinnaar naar de nummer 3 van play-off 1, die dan rechtstreeks naar de poulefase van de Europa League mag. Nummer 4 mag naar de derde voorronde, nummer 5 uit play-off 1 barreert dan tegen de winnaar van play-off 2. Maar die laatste barragematch heeft dan al plaatsgevonden, op 26 mei, tussen de nummer 4 en de winnaar van play-off 2.

Zolang het proces niet is ­afgelopen — en er dus niemand zijn straf kent — volgen de play-offs hun verdere verloop Stem binnen de KBVB

Deze kwestie zal Anderlecht, AA Gent, Antwerp, Standard en misschien zelfs Club Brugge ongetwijfeld flink interesseren. Want als straks de nummer vier — pakweg Standard of Antwerp — op 26 mei de finale speelt en Mechelen de licentie wordt ontzegd, dan heeft de nummer 5 — pakweg Anderlecht of AA Gent — niet de kans gekregen om zich voor Europa te kwalificeren. Enkele beleidsmensen van de topclubs stellen zich alvast flinke vragen.

Hopen op vrijspraak

Bij de voetbalbond zijn ze echter niet geneigd om aan de competitiekalender te raken. “Zolang het proces niet is ­afgelopen — en er dus niemand zijn straf kent — volgen de play-offs hun verdere verloop”, klinkt het bij de KBVB. “Zo zal de nummer 4 sowieso tegen de play-off 2-winnaar spelen. Pas wanneer de procedures volledig zijn afgelopen en iedereen zijn lot kent, kunnen we de impact daarvan bekijken.” Het probleem wordt door de voetbalbond voorlopig dus op de lange baan geschoven. Voor hen zou een vrijspraak voor KV Mechelen alvast een pak zorgen van tafel vegen.

