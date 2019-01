Tien jaar na laatste bekerfinale trekt KV Mechelen opnieuw naar de Heizel: De Camargo en Tainmont bezegelen lot van Union Frank Dekeyser en Glenn Van Snick

29 januari 2019

22u36

Bron: Eigen berichtgeving 21 Beker van België 32 jaar na de eerste en enige triomf gaat KV Mechelen op zoek naar een tweede eindwinst in de Beker van België. Malinwa won met 1-2 van Union in de terugmatch van de halve finale. De heenwedstrijd was op een 0-0-draw geëindigd. Tien jaar geleden speelde KV Mechelen zijn laatste bekerfinale, toen was Racing Genk een maatje te groot. De tegenstander van Malinwa wordt op 1 mei AA Gent of KV Oostende, zij spelen morgen hun return.

De thuishaven van Union Sint-Gillis heeft iets magisch, temidden in het Dudenpark. Mooie setting voor de terugwedstrijd in de halve finale van de beker tegen KV Mechelen. Het ruikt er nog naar voetbal van de jaren vijftig. Toen de spelers op regendagen met ijzeren studs speelden op de modderige grasmat. C’est ça, le football. Het stadion is één en al nostalgie. Krakkemikkig, maar charmant. Persbanken tussen de enthousiaste Brusselse supporters. De geur van bier - enkel de escargots ontbraken.

Union begon zinderend aan de wedstrijd. Gedreven door het thuispubliek. Na drie minuten trapte Teuma op Verrips. De Brusselaars waren technisch superieur in de beginfase. KV Mechelen pufte, geraakte niet uit de omknelling. Op het kwartier mocht Tau - die is te goed voor 1B - alleen op doel afgaan. Hij mikte naast. Een minuut later besloot de Zuid-Afrikaan te slap op Verrips.

Malinwa had moeite met het tempo en de gezonde agressiviteit van Union. De ritmeversnellingen van Tau, de strijdkracht en vista van Teuma, de dribbels van Selemani. Swinkels en co zagen sterretjes.

Maar: Union kon die overmacht niet omzetten in doelpunten en verloor gaandeweg de grip op de wedstrijd. De bezoekers dreigden voor het eerst in minuut 26. Schoofs wachtte te lang en trapte op Kandouss - goede kans. Plots liep het beter voor KV Mechelen. Storm kapte zich goed vrij en zette voor, De Camargo verlengde de bal in doel. Zijn zestiende van het seizoen. Op klasse staat geen leeftijd.

Heizel overvallen

Het bezoekersvak ontplofte. Zij waanden zich al zegezeker. “En als we gaan, dan gaan we met z’n allen de Heizel overvallen”, zongen ze uit volle borst.

Union kreeg een tik, ging gecrispeerd voetballen. Enkel Selemani zorgde voor de rust nog voor gevaar met een vrije trap in het zijnet. De vuisten gebald bij Malinwa. Ineens voetbalden ze volwassen, rustig. Onder leiding van een uitstekende Joachim Van Damme. Die krijg je al lang niet gek meer. Te veel meegemaakt in zijn carrière. Breken als het moet, voetballen als het kan.

In de tweede helft begon de thuisploeg weer voortvarend. De poging van Tau ging via de lat over, Verrips liet een bal uit zijn handen glippen en Swinkels werkte in hoekschop. Altijd net niet. Het scheelde centimeters. Aan de overkant waren ze efficiënter. Storm zette zijn turbo nog eens aan vijfentwintig minuten voor tijd. Voorbij twee, drie tegenstander en dan zette hij met een splijtende pass Tainmont alleen voor Saussez. De Fransman schoot binnen in de korte hoek.

Miserie

Game over voor Union. De kopjes naar beneden. De 1-2-eerredder toen Besoeschkow een voorzet tegen Lemoine aankopte en zo de bal in doel liet verdwijnen was slechts een voetnoot. De Brusselaars hebben gecharmeerd, toonden zich meer dan een waardige tegenstander. Anderlecht en Racing Genk uitgeschakeld, gesneuveld tegen KV Mechelen. Het is geen schande.

En Malinwa? Die maken zich op om de Heizel te overvallen - voor het eerst sinds 2009 staan ze in de bekerfinale. Met hun fantastische publiek, hun ervaren ploeg. Het feest zal groot zijn, de ontlading enorm. Alle miserie van het afgelopen jaar heel even vergeten.

Vrancken: “Een boost naar de competitie toe”

“Dit is een bekroning voor mijn spelers”, reageerde Wouter Vrancken. “Onze start was moeizaam, maar na twintig minuten kregen we de controle”, analyseerde Vrancken. “We voetbalden rustig, dat was belangrijk. We hebben hun omschakelmomenten lam gelegd. Deze zege vormt hopelijk een boost, naar de competitie toe. Tegen wie ik in de finale wil spelen? Ik heb geen voorkeur. KV Oostende is misschien een iets haalbaardere kaart. AA Gent, een ex-team van mij, levert dan weer misschien een iets mooiere eindstrijd op.”

“Collectief stonden we sterker, we verdienden de finale”, verklaarde doelpuntenmaker De Camargo. “We gaan er nu alles aan doen om de beker te winnen, ik wil deze kans grijpen. Al blijft de promotie naar eerste klasse ons doel.” “Het maakt mij echt niet uit tegen wie we de finale afwerken”, aldus Nikola Storm. “Het voornaamste is dat we van die grote wedstrijd gaan genieten, en dat we winnen uiteraard.”

Hetzelfde geluid bij Clément Tainmont, auteur van het tweede Mechelse doelpunt. “Wat een seizoen, in de beker en competitie. Schitterend. Je plaatst je niet ieder seizoen voor de bekerfinale. Dat ik gescoord heb, maakt me immens gelukkig.”

Elsner: “Efficiëntie maakte het verschil”

“De efficiëntie maakte vooral het verschil”, verklaarde Union-coach Luka Elsner. “In het begin hadden we enkele goede kansen, maar we verzilverden ze niet. En de eerste echte kans van Mechelen was meteen raak. We kwamen nadien niet meer in ons spel. Hierdoor konden we de scheve situatie niet meer rechtzetten.”

Union kende een sensationele bekercampagne, met onder meer winst tegen aartsrivaal Anderlecht en competitieleider Racing Genk. “Hopelijk kunnen we uit dit parcours en de partij van vandaag leren”, aldus de coach. “We moeten in de toekomst ervaringen van matchen als deze gebruiken om vooruitgang te boeken. Dan kunnen we er op echt belangrijke momenten staan.”