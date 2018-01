Thomas Buffel: "We vertrekken met een dubbel gevoel" Jonas Van De Veire

30 januari 2018

23u50 0 Beker van België Het positieve nieuws voor Genk na de heenmatch: volgende week moet het slechts één goal goedmaken. In Kortrijk had de schade namelijk veel hoger kunnen oplopen. Zeker voor rust kregen de Limburgers geen voet aan de grond.

"We lieten hun controlerende middenvelders te veel uitzakken", besefte Thomas Buffel in de mixed-zone. "Daardoor konden ze de ballen makkelijk in de vrije ruimte spelen. Bovendien was Kortrijk wellicht ook de staat van het veld iets meer gewoon." Toch ging Genk met een voorsprong de rust in. Onder meer dankzij een treffer van Buffel. "We vertrekken met een dubbel gevoel. Dankzij die twee uitdoelpunten hebben we een degelijke uitgangspositie voor de terugmatch."

Doelman Danny Vukovic vulde aan: "Na een ontgoochelende avond moet je vooral het positieve onthouden. Dankzij die twee treffers hebben we in principe aan één goal genoeg. Volgende week staat er een bekerfinale op het spel. Daar moeten we alles voor geven", aldus de doelman, die er bij de tweede tegentreffer wel niet goed uitzag. "Ik probeerde de bal weg te duwen, maar hij belandde niet ver genoeg. De volgende was dan weer een lucky goal, want de bal week af."