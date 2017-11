Strafschoppenreeks na tumultueuze avond: Zhegrova trapt Genk naar kwartfinale Kjell Doms

23u40 1 Photo News Beker van België Racing Genk bekert verder na een doldwaze avond in Mechelen. Na twee vroege goals en twee rode kaarten hielden beide ploegen mekaar in bedwang tot en met de strafschoppenreeks. Daarin trapte Edon Zhegrova Genk naar de kwartfinales.

Een noodgreep van El Messaoudi en oerdom natrappen van Malinovskyi bepaalden het gezicht van deze KV Mechelen - Racing Genk. Scheidsrechter Dierick zwaaide tweemaal gretig met rood. Hij had wat ons betreft wel twee keer gelijk en dat vond vierde man Laforge ongetwijfeld ook.

In de beginfase zat alles waar je op hoopt in een bekerduel. Strijd gekruid met twee snelle goals. ­Pedersen duwde al snel een vrijschop van Rits voorbij Vukovic in de korte hoek. Haast meteen moest KV Mechelen die voorgift afgeven. Pozuelo loodste Buffel door het hart van de Mechelse ­defensie en El Messaoudi tikte de Genkse kapitein aan in de zestien. Ingvartsen verloste Genk van zijn beginnend strafschoppencomplex en schoot de bal beheerst voorbij Coosemans. Het ideale scenario ontvouwde zich op die manier voor de Limburgers.

BELGA

Meer dan tachtig minuten tegen een man minder, dat zou toch wel lukken. Maar Genk miste zoals wel vaker elke overtuiging in het aanvalsspel. Veel korte balletjes links en rechts, maar weinig echte diepgang. Mechelen lag onder, maar werd nooit echt weggespeeld. Malinwa stroopte de mouwen op en voerde het gevecht in de loopgraven. Genk legde te weinig kwaliteit op de mat om die Mechelse vastberadenheid te breken. Eén mogelijkheid – een vijf tegen twee situatie –werd door Mata verkwanseld na een abominabele voorzet.

Gouden kans

En dan minuut 35, het moment dat het licht bij Malinovskyi even uitging. Hij maakte een trappende beweging richting Bandé. Niet hard, maar wel oliedom natuurlijk onder de neus van Dierick. Buffel greep zich naar de haren, hij besefte wat een gouden kans Malinovskyi daar te grabbel gooide. Even voordien had Malinovskyi al bonje met Bandé. Hij vond dat de Burkinees zich al te makkelijk liet vallen in een duel en ging neus aan neus staan. De Oekraïner zit niet goed in zijn vel en levert de ene zwakke prestatie na de andere af. En dan komen de negatieve kantjes sneller bovendrijven. Irritatie leidt tot frustratie. Malinovskyi was tot dat moment trouwens de meest defensieve middenvelder van Racing Genk. De vervanger van Heynen, al sprong ook Schrijvers bij waar nodig.

BELGA

Pozuelo met panenka

Genk wekte ook na rust nooit de indruk het verschil te kunnen maken. Supertalent Edon Zhegrova kreeg zijn kans, hij speelde een bleke partij, maar zette alles recht in de strafschoppenreeks.

’t Was van de spanning dat we het moesten hebben in de slotfase. Sterk keeperswerk aan beide kanten – op pogingen van Bandé en Ingvartsen – duwde de partij richting verlengingen. Daarin wilde eigenlijk niemand nog voetballen en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Een panenka van Pozuelo, de misser van Kawaya en de beslissende elfmeter van Zhegrova zorgden ervoor dat het bekeravontuur van Genk een vervolg krijgt.

Photo News

Photo News

BELGA