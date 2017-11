Standard wipt Anderlecht na turbulente match én ten koste van het voetbal, Sá Pinto met knap staaltje acteerwerk Pieter-Jan Calcoen

23u28 0 Photo News Beker van België Het waterkanon kwam er net niet aan te pas. Standard staat in de kwartfinale ten koste van ­Anderlecht. Maar vooral: ten koste van het voetbal. Bah.

Mocht de bal kunnen spreken, hij zei: ‘Ai.’ ­Voetbal was vandaag bijzaak. Intriest.

Scheidsrechter Luc Wouters — kort tussendoor: wat was die slecht, zeg — had niet eens ongelijk, toen hij de match bij het begin van de tweede helft staakte. Op dat moment lag er een vuurpijl in het strafschopgebied van Standard-doelman Jean-François Gillet. En het mocht een wonder heten dat die blééf branden, ­ondanks de bierdouches. Het sloeg werkelijk nergens op — je zult je zoontje maar een avondje Astridpark cadeau gedaan hebben voor Sinterklaas.

Welgeteld één goeie aanval kreeg die voor de rust te zien en ’t was dan nog één van de bezoekers ook. Orlando Sá dribbelde Matz Sels, maar besloot dan stomweg op de paal — gelukkig voor Standard kon Carlinhos nadien alsnog de 0-1 maken. Combineren lóónt, hoor.

Dat kreeg je Royal Sporting Club Anderlecht, groot geworden met artiesten als Van Himst en Rensenbrink, gisteren evenwel niet uitgelegd. Het ging mee in het gebeuk van Standard. Stom, want dat is alsof wij een gevecht zouden aangaan met Floyd Mayweather — we verliezen ook. Paars-wit mocht nog van geluk spreken dat ­Edmilson een penalty hoog overknalde — een handgranaat ontploft niet altijd.

Sá ging na 45 minuten grinnikend van het veld, Christian Luyindama moest Hamdi Harbaoui uit zijn broekzak halen en Sébastien Pocognoli haalde de schouders op — dat soort types is zwaardere gevechten gewoon. Hein Vanhaezebrouck besloot twintig minuten voor tijd zijn witte zakdoek boven te halen — met Sven Kums op zoek naar vrede. De bal, bont en blauw geslagen, slaakte een zucht van opluchting. Wij ook.

Schaamteloos

Standard besefte collectief het gevaar. En ging dan maar schaamteloos tijdrekken. Ricardo Sá Pinto gaf het goede ‘voorbeeld’: toen een plastieken bekertje zijn richting uitvloog, smeet hij zich als een spartelende snoek tussen de lijnen — knap acteerwerk. Wouters verwees hem naar de tribunes.

Het publiek scandeerde luidkeels ‘antivoetbal’. Die schwalbe van Sá Pinto had het er nochtans niet erger op gemaakt. Anderlecht drukte, maar dat gebeurde uitsluitend op enthousiasme. Kara knalde op doel van rond de middencirkel, de volley van een gretige Onyekuru strandde in de tweede ring.

Zelfs Gouden Schoen Kums kan een kromme niet recht maken. Over Standard zwijgen we — als Alexander Scholz op den duur je spits is, heb je weinig ­bijgedragen aan het plezier van de neutrale ­kijker. Niks, zelfs. Maarrr: de Rouches wonnen wel. Zo gaat dat nu eenmaal in de beker: er moet ­iémand winnen. Jammer genoeg. Er waren vooral veel verliezers.

