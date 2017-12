Standard reageert op strapatsen van hun coach: "Sa Pinto is een slachtoffer" Redactie

13u29 0 Photo News Beker van België Standard heeft een comminqué de wereld in gestuurd na de bewogen bekerwedstrijd op het veld van Anderlecht. Daar waar Sa Pinto in de tweede helft de hoofdrol opeiste.

"Jullie veroordelen een slachtoffer van de acties", klinkt het in een officiële mededeling. "Sa Pinto is een slachtoffer. Het is 'un traitement' dat we niet accepteren. We zullen ons dinsdag verdedigen voor de Geschillencommisie. We zullen niet verder reageren."

