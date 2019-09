Standard kegelt Lommel uit Croky Cup na ‘lucky goal’ in blessuretijd FDZ/XC

26 september 2019

22u25 0 Standard STA STA 2 einde 1 LOM LOM Lommel SK Croky Cup Standard kan met slechts één ding tevreden zijn: de kwalificatie voor de volgende ronde in de beker. Boljevic redde de Rouches in blessuretijd tegen Lommel - een ‘lucky goal’. Op naar zondag, tegen Charleroi.

“Voorzichtig op de baan, hé.”

Goeie collega’s/vrienden zijn soms al eens bezorgd.

Nu, veel verkeer was er vanavond niet richting Luik. Iets meer dan 7.000 fans zaten er op Sclessin - de grote drukte is dat niet.

Zij zagen wel hoe Lommel na drie minuten ei zo na op voorsprong kwam. Standard verdedigde te mak, Mujakic kopte in de handen van Bodart. Een eerste waarschuwing van de bezoekers.

De Rouches namen de wedstrijd meteen na die kans in handen. Amallah stak diep tot bij Boljevic, Svedkauskas lag in de weg. Op de hoekschop die volgde, mikte Bokadi op de Lommelse doelman. Carcela zag Boljevic vrijlopen, opnieuw voorkwam Svedkauskas een snelle Luikse voorsprong.

Heel diep moesten de Rouches trouwens niet gaan. Lommel speelde geen beste eerste helft. Te traag in de opbouw, slordige passing.

De 1-0 kwam er dan toch op het kwartier. Vojvoda zette scherp voor, Boljevic miste deze keer niet.

Het signaal voor de thuisploeg om de voet van het gaspedaal te halen. Controlevoetbal zonder tempo. Cimirot schoot van ver naast, Boljevic trapte over. Hoogstaand was het allemaal niet na het openingsdoelpunt. Standard wilde niet, Lommel kon niet.

De tweede helft was tien minuten lang een kopie van de eerste. Geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Tot Henkens Sanyang vrijspeelde in de zestienmeter. De Gambiaan stond helemaal alleen, twijfelde niet en trapte de gelijkmaker voorbij Bodart. Daar had niemand in Luik rekening mee gehouden - te zelfzeker?

Standard was van slag, voetbalde inspiratieloos en zonder schwung. Amallah kreeg twee schietkansen, twee keer werd het niets. Carcela en Mpoku probeerden de opening te forceren, zonder succes. Boljevic was intussen helemaal uit de wedstrijd verdwenen, Emond was niet scherp.

Niet goed genoeg in de zone van de waarheid. Kansen waren schaars. Verlengingen dreigden. Tot Fai na een rondje breien aan de zestienmeter de bal voorzette richting tweede paal. Boljevic wilde voor doel brengen, de bal ging via de paal - en doelman Svedkauskas? - binnen. Ongelukkig voor Lommel - voetbal kan een wreed spelletje zijn. Voor de Rouches zal het zondag beter moeten tegen Charleroi. Weten ze zelf ook wel.