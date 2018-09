Serieuze verrassing in Croky Cup: W-Beveren in eigen huis onderuit tegen Mandel United, Kortrijk en Eupen stoten door XC

25 september 2018

21u53

Beker van België Waasland-Beveren is in eigen huis door Mandel United uit de Beker van België gekegeld. Het team uit de tweede amateurklasse stuntte met een 1-2-zege en staat zo in de achtste finales van de Croky Cup. Eupen klopte daarnaast Tubeke uit 1B eenvoudig met 3-0 en Kortrijk won het burenduel bij Harelbeke (tweede amateurs): 0-1.

De Oliveira (15.) maakte de Freethiel op het kwartier stil met de 0-1. Toen Beyens (39.) er aan het einde van de eerste helft 0-2 van maakte, lag de thuisploeg K.O. tegen de mat. Salquist (69.) bracht met de aansluitingstreffer de hoop terug, en de thuisploeg voerde de druk op. Mandel kraakte, maar hield uiteindelijk stand en pakte zijn ticket voor de volgende ronde.

Eupen had voor halfweg al zijn schaapjes op het droge. Loties (11.) opende al na elf minuten de score, en Yagan (37.) verdubbelde even voor de rust. Tubeke ging na de pauze op zoek naar de aansluitingstreffer, maar kon de Eupense afweer niet verschalken. Aan de overkant liet de thuisploeg na de kloof verder uit te diepen. Laurent (90.+2) zette in de extra tijd dan toch de 3-0-eindstand op het bord.

Kortrijk had de nodige moeite met de buren van Harelbeke (tweede amateurs). Pas in de 78ste minuut viel de enige treffer. De ingevallen Teddy Chevalier scoorde vanaf de stip. De thuisploeg drong nog aan, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. De achtste finale van de Croky Cup is zo een feit voor de troepen van Glen De Boeck.