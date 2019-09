Sensatie in Jan Breydel: amateurs krijgen recette én kwalificatie cadeau van Cercle LUVM

24 september 2019

22u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Croky Cup Sensatie in Jan Breydel. In een zalig verleden won Cercle Brugge drie keer de Belgische beker, maar vanavond ging het samengeraapte elftal huurlingen van groen-zwart met de billen bloot tegen een staartploeg uit de tweede amateurreeks. Rebecq keerde niet alleen met de volledige recette, maar ook met de kwalificatie naar Waals-Brabant terug.

Zoals in competitieverband gaf Cercle ook nu weer een vroege goal in cadeauverpakking weg. Knullig balverlies voor eigen doel van Saadi werd door Rosy via het been van Panzo afgestraft. Bij de topklasser ontbrak alle inspiratie. Kylian Hazard, die nog eens een kans kreeg, deed werkelijk alles verkeerd en ook Mboula en Omeonga vielen na een goeie start fel terug. Pas na een driedubbele wissel kwam er eindelijk wat tempo in het Brugse spel, maar echt doelgevaar bleef uit. En als Cercle toch al eens dreigde, stond de 35-jarige Damien Lahaye (ex-Charleroi en KVK) pal in het Waalse doel. Als aanloop naar de "degradatietopper" tegen Eupen kon coach Mercadal deze belabberde prestatie missen als kiespijn.